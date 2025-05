2 अप्रैल को अमेरिका ने भारत समेत कई देशों पर टैरिफ (US Tariff on India) लगाने का ऐलान किया था. भारत पर 26 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया गया था, लेकिन फिर 10 अप्रैल को 90 दिनों तक टैरिफ से छूट दी गई. इसके बाद भारत और अमेरिका के बीच व्‍यापार वार्ता (US-India Trade Deal) हुई. अब खबर है कि भारत ने US की कई चीजों पर शून्‍य टैरिफ लगाने का ऑफर दिया है.

Advertisement

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा कि भारत ने अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ कम करने की पेशकश की है, क्योंकि भारत इम्‍पोर्ट टैक्‍स (India Import Tax) पर समझौता चाहता है. ट्रंप ने कहा कि भारत ने कई अमेरिकी प्रोडक्‍ट्स पर शून्‍यू टैरिफ लगाने का भी ऑफर दिया है.

कतर में गुरुवार को व्यापार जगत के नेताओं के साथ एक कार्यक्रम में बोलते हुए अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप (Donald Trump) ने कहा कि भारत सरकार ने हमें एक ऐसा सौदा पेश किया है, जिसके तहत वे मूल रूप से हमसे कोई टैरिफ नहीं वसूलने को तैयार हैं. उन्होंने वाशिंगटन और नई दिल्ली के बीच चल रही व्यापार वार्ता में प्रगति का संकेत दिया. मिशिगन में एक दिन पहले बोलते हुए ट्रंप ने कहा था कि भारत के साथ टैरिफ वार्ता बहुत अच्छी चल रही है. और जल्द ही डील पूरी हो जाएगी.

Advertisement

90 दिनों के लिए रोका है टैरिफ

अमेरिका ने इससे पहले 10 अप्रैल से 9 जुलाई तक 90 दिनों के लिए भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त शुल्क रोक दिया था, क्योंकि व्‍यापार वार्ता में दोनों देशों के बीच समझौते की उम्‍मीद बढ़ी थी. यह ट्रंप के 2 अप्रैल के व्यापक निर्णय के बाद हुआ था, जिसमें लगभग 60 देशों से आयात पर टैरिफ लगाया गया था, जिसमें झींगा और स्टील जैसे भारतीय सामानों पर 26% शुल्क शामिल था.

ट्रंप ने एप्‍पल को कहा भारत में न करें निर्माण

डोनाल्‍ड ट्रंप ने आगे कहा कि नई दिल्ली के उच्च टैरिफ भारत में अमेरिकी व्यवसायों को बाधित करते हैं. उन्‍होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक से कहा कि वे भारत में निर्माण न करें. डोनाल्‍ड ट्रंप का आक्रामक टैरिफ अभियान का उद्देश्य अमेरिकी व्यापार घाटे को कम करना और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है. इस टैरिफ की वजह से भारत के एक्‍सपोर्टर, खासकर सी फूड और मेटल एक्‍सपोर्ट सबसे ज्‍यादा प्रभावित हुए हैं.

शेयर मार्केट में तूफानी तेजी

भारतीय शेयर बाजार (Stock Market) में गुरुवार को गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई, लेकिन आधे दिन के कारोबार के बाद डोनाल्‍ट ट्रंप के एक ऐलान के बाद सेंसेक्स-निफ्टी तूफानी तेजी आई. एक ओर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स (BSE Sensex) 1000 अंक से ज्यादा उछल गया. तो दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (NSE Nifty) 300 अंक की तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया.