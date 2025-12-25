मार्केट का 'धुरंधर' निकला ये शेयर... 1 साल में एक लाख को बनाया 60 लाख रुपये!

सिनेमा में जबसे 'धुरंधर' मूवी की एंट्री हुई है, लोगों के सिर पर इसका खुमार चढ़ गया है. फैंस इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे और इसे इस साल की 'बेस्ट बॉलीवुड फिल्म' बता रहे हैं... स्टॉक मार्केट में भी एक ऐसा ही शेयर है, जिसे साल 2025 का 'धुरंधर स्टॉक' कहा जा रहा है. जिस तरह से धुरंधर मूवी जबरदस्त कमाई कर रही है, वैसे ही इस शेयर ने भी निवेशकों की धांसू कमाई करा रहा है.
इस शेयर ने 2025 में दुनिया में किसी भी स्टॉक की तुलना में सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है और इस शेयर की तुलना सोशल मीडिया पर होती आ रही है. बड़े-बड़े मार्केट दिग्गज, यहां तक की खुद कंपनी के मालिक भी हैरान हैं कि यह शेयर इतना कैसे चढ़ गया. इसी कारण इसे एक्सचेंजों ने 'अतिरिक्स निगरानी' के दायरे में रखा है और निवेशकों को इस स्टॉक पर सतर्क रहने की सलाह दी है.
क्यों कहा जा रहा इसे 'धुरंधर स्टॉक'?
इस शेयर का भाव 1 जनवरी 2025 को 185 रुपये पर था, लेकिन 22 दिसंबर तक यह शेयर 10,984 रुपये पर पहुंच गया था. इस अवधि में यह शेयर करीब 5900 फीसदी का रिटर्न दे चुका है. इस हिसाब से देखा जाए तो साल 2025 में इस शेयर ने निवेशकों के 1 लाख रुपये को 60 लाख रुपये में बदल दिया है.
2024 में 15 रुपये था शेयर का भाव
यह शेयर अप्रैल 2024 को 15 रुपये के भाव पर करोबार कर रहा था, लेकिन अब यह शेयर 11 हजार रुपये के करीब है. इस अवधि में इस शेयर ने 74000 फीसदी का रिटर्न दिया है. यानी 1 लाख लगाने वाले निवेशकों के पैसे अभी तक 7 करोड़ 41 लाख रुपये हो जाते. 6 महीने में यह शेयर 487 फीसदी चढ़ा है और 3 महीने में यह शेयर 65 फीसदी का रिटर्न दे चुका है. वहीं एक महीने के दौरान इस शेयर में लगातार लोअर सर्किट लग रहा है. एक सप्ताह से इसकी ट्रेडिंग भी बंद दिख रही है.
एक ही शख्स के पास 98 फीसदी हिस्सेदारी
फाइलिंग से पता चलता है कि RRP के लगभग 98% शेयर एक अकेले व्यक्ति, राजेंद्र चोडनकर और उनके कुछ एसोसिएट्स के पास है. यह शेयर RRP डिफेंस, इंडियन लिंक चेन मैन्युफैक्चरर्स, RRP इलेक्ट्रॉनिक्स और RRP S4E इनोवेशन जैसी दूसरी RRP-लिंक्ड कंपनियों में दिखाई देते हैं.
कंपनी ने इस शेयर को लेकर क्या कहा है?
3 नवंबर को अपनी फाइलिंग में जानकारी देते हुए कंपनी ने साफ किया है कि उसने कोई सेमीकंडक्टर बनाने का काम शुरू नहीं किया है और किसी सरकारी इंसेंटिव स्कीम के जरिए अप्लाई भी नहीं किया है. साथ ही कंपनी के सेलिब्रेटी से जुड़ने की अफवाह को भी खारिज कर दिया है. जबकि सोशल मीडिया पर इस कंपनी की इस बात की चर्चा है कि कंपनी सेमीकंडक्टर बनाने का प्लांट स्थापित कर रही है, जिस कारण इसके शेयरों में इतनी तेजी आई है.
(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)