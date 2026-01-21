Crorepati Stock Fall: ₹2 के शेयर ने पहले बनाया करोड़पति... अब 12 दिन से रोज टूट रहा, ये है वजह!

शेयर बाजार (Stock Market) में निवेश को जोखिम भरा कारोबार माना जाता है, क्योंकि इसमें शामिल कौन सा शेयर कब एक झटके में निवेशक को मालामाल कर दे और कब अगले ही पल धड़ाम कर दे, कहा नहीं जा सकता है. ऐसा ही एक करोड़पति स्टॉक (Crorepati Stock) है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर की कंपनी PG Electroplast Share, जिसने 2 रुपये से 600 रुपये के पार पहुंचकर निवेशकों को करोड़पति बनाया था. अब बीते 12 दिन से इसमें लगातार गिरावट का सिलसिला देखने को मिल रहा है.

2 रुपये के शेयर ने किया कमाल

सबसे पहले बात करते हैं इस शेयर में निवेश करने वालों को मिले मल्टीबैगर रिटर्न (Multibagger Return) के बारे में, तो 3 अप्रैल 2022 को पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट शेयर का दाम महज 2.89 रुपये था, जो बीते 5 जनवरी को 630 रुपये पर पहुंच गया था. अगर निवेशकों को मिले रिटर्न के बारे में बात करें, तो इस दौरान निवेशकों को 20500% से ज्यादा का रिटर्न हासिल हुआ.

इस हिसाब से निवेशकों की रकम में आए उछाल को एक उदाहरण के जरिए समझें, तो अगर किसी व्यक्ति ने 3 अप्रैल 2020 को कंपनी के स्टॉक में 1 लाख रुपये का निवेश किया होगा और उसे अब तक होल्ड रखा होगा, तो उसकी रकम बढ़कर अब 20,100,000 रुपये हो गई होगी. मतलब 1 लाख लगाने वाले करोड़पति बन गए.

बीते 12 दिन से जारी है गिरावट

सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को PG Electroplast Share में तेज गिरावट आई और ये करीब 4 फीसदी के आसपास फिसलकर 524 रुपये पर आ गया. इस कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक में बीते 12 कारोबारी दिन यानी 5 जनवरी से लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. इस दौरान ये 15.72% तक फिसल चुका है.

इस Multibagger Stock में हालिया तेज हुए गिरावट के कारणों को देखें, कंपनी की दिसंबर शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, कंपनी में स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपनी स्टेकहोल्डिंग में कटौती की है. दिसंबर तिमाही के अंत में 2.18 लाख रिटेल निवेशकों के पास 16.5% हिस्सेदारी दर्ज की गई है, जो सितंबर तिमाही की तुलना में 2.28% कम रही, उस समय ये आंकड़ा 18.78% था.

क्या करती है कंपनी?

PG Electroplast लिमिटेड पीजी ग्रुप की प्रमुख यूनिट है, जो कंज़्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी है. टीवी, वॉशिंग मशीन, AC के अलावा टीवी कैबिनेट, वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशन के प्लास्टिक पार्ट्स समेत अन्य प्रोडक्ट बनाती है. हालांकि, ये कंपनी इन उत्पादों को खुद के नाम से नहीं बनाती, बल्कि अलग-अलग ब्रांड कंपनियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

