कोरोना से फिर चीन में तालाबंदी, इन इलाकों में काम ठप

ओमिक्रॉन वैरिएंट (Omicron Variant) को लेकर दुनिया भर में मची खलबली के बीच चीन फिर से तालाबंदी (China Lockdown) की राह पर चल पड़ा है. चीन के कुछ हिस्सों में हाल के चंद दिनों में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैला है और नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं. इसे देखते हुए पूर्वी प्रांत झेजियांग (Zhejiang) में एक दर्जन से ज्यादा लिस्टेड कंपनियों ने प्रोडक्शन बंद कर दिया है.

एक सप्ताह में तेजी से बढ़े हैं मामले

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, छह से 12 दिसंबर के दौरान झेजियांग में कोरोना के 173 ऐसे मामले मिले हैं, जिनमें संक्रमण स्थानीय स्तर पर हुआ है. सिर्फ सोमवार को चीन में स्थानीय संक्रमण के 80 नए मामले सामने आए, इनमें 74 मामले अकेले झेजियांग में सामने आए. अक्टूबर में इस प्रांत में कोरोना का महज एक मामला सामने आया था. पिछले कुछ दिनों में संक्रमण में आई तेजी को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने कंपनियों को उत्पादन रोकने को कहा. इस निर्देश के बाद अब तक एक दर्जन से अधिक कंपनियां उत्पादन बंद कर चुकी हैं.

इन कंपनियों ने बंद कर दिया प्रोडक्शन

Reuters की एक रिपोर्ट के अनुसार, इन कंपनियों में प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने वाली निंगबो होमलिंक इको-आईटेक कंपनी लिमिटेड (Ningbo Homelink Eco-Itech Co Ltd), वेंटीलेशन सिस्टम के उपकरण बनाने वाली झेजियांग जिन्दुन फैन्स कंपनी (Zhejiang Jindun Fans Co), झेजियांग झोंगशिन फ्लुराइड मटीरियल्स कंपनी लिमिटेड (Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials Co Ltd), झेजियांग जिंगशेंग मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल कंपनी लिमिटेड (Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd), झेजियांग फेंगलॉन्ग इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड (Zhejiang Fenglong Electric Co Ltd), झेजियांग चुन्हुई इंटेलीजेंट कंट्रोल कंपनी लिमिटेड (Zhejiang Chunhui Intelligent Control Co Ltd) और झेजियांग यांकोन ग्रुप कंपनी (Zhejiang Yankon Group Co) शामिल हैं.

सरकार करेगी तय, कब शुरू होगा प्रोडक्शन

इन सभी कंपनियों ने शेयर बाजारों को बताया है कि उन्होंने अपने कारखानों में काम बंद कर दिया है. कंपनियों ने स्थानीय सरकार के साथ पूरी तरह से सहयोग करने का वादा किया है. अब स्थानीय सरकार ही यह तय करेगी कि इन कंपनियों के कारखानों में प्रोडक्शन कब शुरू होगा. महामारी के चलते ग्लोबल सप्लाई चेन पहले ही बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है. महामारी की नई लहर ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति फिर से खराब कर दी है.

सबसे पहले चीन में ही हुई थी तालाबंदी

उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस के संक्रमण का पहला मामला भी चीन में ही आया था. देखते-देखते यह पहले पूरे चीन में फैला और कुछ ही महीनों में पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई. कोरोना के चलते सबसे पहले चीन में ही तालाबंदी की गई थी. अभी ओमिक्रॉन वैरिएंट के सामने आने के बाद फिर से कई देश पाबंदियों की राह पर चल पड़े हैं. गूगल और एपल जैसी बड़ी कंपनियों ने ऑफिस शुरू करने की योजना टाल दी है.