Nitin Nabin Networth: BJP के नए बॉस नितिन नबीन के पास कितनी है संपत्ति? पत्नी डायरेक्टर... जानिए सबकुछ

बिहार की राजनीति से निकलकर नितिन नबीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष (Nitin Nabin BJP President) बन गए हैं. उन्होंने मंगलवार को कार्यभार संभाल लिया है. Bihar Govt में मंत्री रहे नितिन नबीन पटना के बांकीपुर से लगातार पांच बार के विधायक हैं. बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने चुनाव आयोग के सामने पेश किए गए हलफनामे में अपनी संपत्ति का ब्योरा शेयर किया था, जिसके मुताबिक 12वीं तक पढ़ाई करने वाले नितिन नबीन की नेटवर्थ (Nitin Nabin Networth) 3 करोड़ रुपये से ज्यादा है.

3 करोड़ नेटवर्थ, 56 लाख देनदारी

बिहार की राजनीति में नितिन नबीन बड़ा नाम हैं और 2006 के उपचुनाव जीतने के बाद उन्होंने 2010, 2015, 2020 और 2025 के विधानसभा चुनावों में लगातार जीत दर्ज की है. चुनावी हलफनामे के मुताबिक, उनकी कुल नेटवर्थ 3.06 करोड़ रुपये है, जबकि उनके ऊपर 56 लाख रुपये की देनदारी है. एफिडेबिट के मुताबिक, उनके और परिवार के पास कुल नकदी 60,000 रुपये थी, जबकि पति-पत्नी के अलग-अलग बैंक खातों में 98 लाख रुपये से ज्यादा है.

पत्नी का म्यूचुअल फंड में लाखों का निवेश

BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने शेयर बाजार से दूरी बनाकर रखी है, लेकिन उनकी पत्नी के पोर्टफोलियो को देखें, तो उन्होंने मिडकैप और मल्टीकैप फंड्स में 6 लाख रुपये से अधिक का निवेश किया है. बात इंश्योरेंस पॉलिसी की करें, तो नितिन नबीन के पास तीन LIC और एक HDFC Policy है, जबकि उनकी पत्नी के पास भी LIC, SBI Life Insurance Policy है. इसके अलावा बीजेपी अध्यक्ष की पत्नी Navira Enterprises कंपनी की डायरेक्टर भी हैं.

Gold-Silver और कितनी कारें?

चुनावी हलफनामे पर नजर डालें, तो उनके नाम पर एक स्कॉर्पियो और एक इनोवा क्रिस्टा कार दर्ज है. इसके अलावा पति-पत्नी और बच्चों के पास 11 लाख रुपये के करीब की सोने-चांदी की ज्वेलरी बताई गई थी. इस हिसाब से Naveen Nitin Nabin के पास कुल अचल संपत्ति 92.71 लाख रुपये की, जबकि पत्नी और बच्चों के पास करीब 68 लाख रुपये से ज्यादा की चल संपत्ति मोजूद थी.

BJP अध्यक्ष के पास इतनी अचल संपत्ति

बात बीजेपी के नए बॉस के पास मौजूद अचल संपत्ति की करें, तो उनके नाम पर न तो कोई एग्रीकल्चर लैंड है और न ही कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग या घर है. हालांकि, उनकी पत्नी के नाम पर करोड़ों रुपये की अचल संपत्ति मौजूद है. इनमें 28 लाख अनुमानित कीमत की कृषि योग्य भूमि और पटना में 1.18 करोड़ रुपये कीमत का घर है.

