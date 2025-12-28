scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

10 मिनट में डिलीवरी से... 11000Cr का IPO लाने की तैयारी, Zepto के फाउंडर्स हैं अरबपति

Zepto Rs 11000 Crore IPO Plan: क्विक कॉमर्स कंपनी जेप्टो 10 मिनट में आपका ग्रॉसरी ऑर्डर डिलीवर करने के साथ ही अब आपको कमाई का मौका भी दे सकती है. कंपनी ने 11000 करोड़ रुपये का आईपीओ लाने के लिए SEBI के पास दस्तावेज जमा कराए हैं.

Advertisement
X
जेप्टो ने आईपीओ के लिए सेबी के पास जमा कराए दस्तावेज (File Photo: ITG)
जेप्टो ने आईपीओ के लिए सेबी के पास जमा कराए दस्तावेज (File Photo: ITG)

'10 मिनट में ग्रॉसरी डिलीवर...', जेप्टो (Zepto) से आप भी घर के राशन का सामान मंगाते होंगे. अब ये कंपनी बड़ा आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है और इसके लेकर कदम भी आगे बढा दिए हैं. जी हां, क्विक-कॉमर्स कंपनी ज़ेप्टो ने प्राइमरी मार्केट से लगभग 11,000 करोड़ रुपये जुटाने का प्लान (Zepto IPO) बनाया है. इसके लिए कंपनी की ओर से मार्केट रेग्युटर सेबी (SEBI) के पास जरूरी दस्तावेज जमा करा दिए हैं. अपने फाउंडर्स को देखते ही देखते अरबपतियों की लिस्ट में शामिल कराने वाली ये कंपनी अब निवेशकों को कमाई का मौका भी देने वाली है.

एक आइडिया और अरबपति बने जेप्टो फाउंडर्स
कामयाबी के लिए कोई उम्र तय नहीं है और ये बात क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म जेप्टो के फाउंडर्स पर सटीक बैठती है. भारतीय अरबपतियों की लिस्ट में शामिल 22 कैवल्य वोहरा (Kaivalya Vohra) और आदित पालिचा ( Aadit Palicha) को इस मुकाम पर उनके '10 मिनट में ग्रॉसरी डिलीवरी' वाले आइडिया ने पहुंचाया है.

Corona महामारी के समय जब कारोबार चौपट हो गया था, तो इन दो दोस्तों ने मिलकर इस आइडिया के साथ एक कंपनी खोली Zepto, शुरुआत में ये स्टेशनरी प्रोडक्ट्स डिलीवर्ड करती थी, लेकिन फिर ग्रॉसरी डिलीवरी शुरू कर दी. 2021 में शुरू हुई ये कंपनी 2023 की पहली यूनिकॉर्न बनी थी और इसके फाउंडर्स Indian Billioniares List में शामिल हो गए थे.

सम्बंधित ख़बरें

Elon Musk
Elon Musk बने 700 अरब डॉलर नेटवर्थ वाले पहले इंसान
Indian Billionaire Satyanarayan Nuwal Success Story
10वीं तक पढ़ाई... रेलवे स्टेशन पर गुजारी रातें, 73 साल का शख्स आज 46000Cr का मालिक
In India, where AI adoption is accelerating across sectors — from agriculture and healthcare to fintech and governance — this warning carries weight.
Musk ने रचा इतिहास, पैसों की ऐसी बारिश... $700 अरब नेटवर्थ वाले पहले इंसान बने
Walmart
ये कैसी 25 कारोबारियों की लिस्‍ट? सिर्फ एक इंडियन फैमिली, इतना बड़ा है उनका बिजनेस
Meesho Founder In Billionaire Club
अरबपति बने Meesho के फाउंडर, IPO से मचाया था धमाल, अब शेयर ने किया कमाल

SEBI के पास IPO के लिए जमा कराए पेपर्स
आज Zepto की वैल्यूएशन करीब 7 अरब डॉलर है और इसने अपनी स्थापना के बाद से निवेशकों से 1.8 अरब डॉलर (लगभग 16,164 करोड़ रुपये से ज्यादा) जुटाए हैं. इसका सबसे हालिया निवेश अक्टूबर 2025 में हुआ था, जब इसने कैलपर्स के नेतृत्व में समान मूल्यांकन पर 450 मिलियन डॉलर (लगभग 3,757.5 करोड़ रुपये) जुटाए थे.

Advertisement

पीटीआई के मुताबिक, क्विक कॉमर्स कंपनी ने अब अपना आईपीओ लाने के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं और SEBI के पास इसका ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस (Zepto DRHP) जमा कराया है और आईपीओ की मंजूरी के इंतजार में है.

अगले साल शेयर हो सकते हैं लिस्ट
Zepto अपने आईपीओ के जरिए शेयर मार्केट में लिस्ट होने के साथ फूड-डिलीवरी और क्विक-कॉमर्स प्रतिद्वंद्वी ज़ोमैटो (Zomato) और स्विगी (Swiggy) के साथ खड़ी हो जाएगी. ये दोनों ही कंपनियां क्रमश: ब्लिंकइट और इंस्टामार्ट के जरिए क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म संचालित करते हैं. रिपोर्टस की मानें तो जेप्टो आईपीओ के जरिए इसके शेयर अगले साल बाजार में लिस्ट हो सकते हैं. अगर यह प्लान सक्सेस होता है, तो फिर जेप्टो शेयर मार्केट में डेब्यू करने वाले सबसे युवा भारतीय स्टार्टअप्स में शामिल होगा. कंपनी की योजना 11000 करोड़ का आईपीओ लाने की बताई जा रही है.

900 से ज्यादा डार्क स्टोर्स
स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वाले आदित पालिचा और कैवल्य वोहरा द्वारा स्थापित Zepto ने 10 मिनट में किराने का सामान पहुंचाने के मॉडल पर अपना कारोबार खड़ा किया और भारत के प्रमुख शहरों में तेजी से विस्तार किया है. सितंबर 2025 तक कंपनी 900 से अधिक डार्क स्टोर संचालित कर रही थी. फाइनेंशियल हेल्थ पर नजर डालें, तो अपनी शुरुआत से अब तक जेप्टो ने करीब 3 अरब डॉलर (26,000 करोड़ रुपये से ज्यादा) की सकल बिक्री दर्ज की, जबकि उसने 1,000-1,100 करोड़ रुपये नकद खर्च किए.

Advertisement

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    Advertisement