Vedanta Share Price: वेदांता फैमिली पर टूटा था दुखों का पहाड़, शेयर भी थे पस्त... अब अचानक तूफानी तेजी

Vedanta Share Price: अरबपति कारोबारी अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता लिमिटेड का शेयर बुधवार को रॉकेट की रफ्तार से भाग रहा है और अपने नए 52 वीक के हाई पर पहुंच गया है.

बुधवार को वेदांता शेयर में तेज उछाल (File Photo: ITG)
बुधवार को वेदांता शेयर में तेज उछाल (File Photo: ITG)

वेदांता फैमिली (Vedanta Family) पर हाल ही में दुखों का पहाड़ टूटा है. चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का बीते 7 जनवरी को अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित अस्पताल में इलाज के दौरान निधन (Anil Agarwal Son Dies) हो गया था. एक स्कीइंग हादसे के बाद Mount Sinai Hospital में उन्हें भर्ती कराया गया था, जहां 49 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली थी. शोक में डूबी वेदांता फैमिली के साथ ही कंपनी का शेयर भी सुस्त पड़ गया था, लेकिन अब इसमें फिर से तूफानी तेजी देखने को मिली है. बुधवार को Vedanta Share 6% से ज्यादा चढ़कर नए 52 वीक के हाई पर पहुंच गया. 

वेदांता का शेयर बना रॉकेट 
सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को वेदांता लिमिटेड का शेयर (Vedanta Stock) अपने पिछले कारोबारी बंद 637 रुपये की तुलना में उछलकर 647 रुपये पर खुला था. इसके बाद इसकी रफ्तार बढ़ती चली गई और ये 6 फीसदी से ज्यादा की उछाल के साथ 679.45 रुपये के लेवल पर जा पहुंचा. ये अनिल अग्रवाल की कंपनी के शेयर का 12 वीक का हाई लेवल है. शेयर में तेजी का असर कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर भी देखने को मिला है और ये बढ़कर 2.51 लाख करोड़ रुपये हो गया है. 

अचानक क्यों शेयर में तूफानी तेजी? 
Vedanta Share Price में अचानक से ये तूफानी तेजी ब्रोकरेज द्वारा इसे लेकर पॉजिटिव सेंटीमेंट और मेटल-माइनिंग कंपनी के प्रस्तावित डी-मर्जर (Vedanta De-Merger) पर नए सिरे से फोकस करने के बाद देखने को मिली है. इसके अलावा मजबूत खरीदारी के कारण शेयर में बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है. 

800 रुपये के पार जाएगा स्टॉक!
नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की ओर से शेयर पर भरोसा जताया गया है और इसे नया टारगेट प्राइस दिया गया है  के लिए सकारात्मक ब्रोकरेज कॉल था. Vedanta Share Price के लिए नुवामा ने नया टारगेट प्राइस 806 रुपये सेट किया है, जो कि ब्रोकरेज के पहले के टारगेट 686 रुपये से 120 रुपये ज्यादा है और वर्तमान हाई लेवल से 126.55 रुपये अधिक है. टारगेट में बढ़ोतरी के पीछे अच्छी वैल्यूएशन, बढ़ती इनकम और मजबूत कैश फ्लो को कारण बताया गया है. हालांकि, कुछ विश्लेषक सकारात्मक रुख अपनाने के साथ ही चेतावनी भी दे रहे हैं कि कमोडिटी से जुड़े शेयरों में अस्थिरता बनी रह सकती है. 

वेदांता फैमिली पर दुखों का पहाड़
बता दें कि अरबपति कारोबारी अनिल अग्रवाल (Billionaire Anil Agarwal) के बेटे अग्निवेश अग्रवाल का निधन बीते 7 जनवरी को अमेरिका के अस्पताल में इलाज के दौरान हो गया था. उन्हें न्यूयॉर्क में एक स्कीइंग हादसे में घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था. दिवंगत Agnivesh Agarwal वेदांता ग्रुप में अहम रोल निभाते थे और समूह की तमाम कंपनियों में वे बड़े पदों पर रहे थे. वे वेदांता की सब्सिडियरी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड के बोर्ड मेंबर थे. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
