उफनती नदी में Thar ने दिखाया कमाल, Anand Mahindra ने कहा- 'खतरनाक'

उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) सोशल मीडिया (Social Media) खासकर ट्विटर (Twitter) पर काफी एक्टिव रहते हैं. उनके दिलचस्प ट्वीट सोशल मीडिया यूजर्स (Social Media Users) को खूब भाते भी हैं. कई बार उनके ट्वीट मोटिवेशनल (Anand Mahindra Motivational Tweet) होते हैं तो कभी-कभी वे फनी पोस्ट (Anand Mahindra Funny Post) भी अपडेट किया करते हैं. एक ताजा ट्वीट में आनंद महिंद्रा ने Mahindra Thar का एक वायरल वीडियो शेयर किया है.

आनंद महिंद्रा ने की ये अपील

वायरल वीडियो में दिख रहा है कि नदी का जलस्तर बढ़ने से पानी की धारा उफान पर है. इतनी खतरनाक स्थिति में कुछ लोग महिंद्रा की थार में बैठकर उसे पार कर रहे हैं. नदी पार करने के क्रम में दोनों थार आधी डूब जाती है, लेकिन रुकती नहीं है बल्कि नदी को पार कर जाती है. वीडियो को शेयर करते हुए आनंद महिंद्रा ने इसे खतरनाक बताया और थार मालिकों से इस तरह का काम नहीं दोहराने की अपील की.

Found this post in my inbox this morning. While I appreciate their faith in the Thar, this looks like an incredibly dangerous manoeuvre. I appeal to Thar owners to exercise restraint. pic.twitter.com/UpKq5jAG8x