Anand Mahindra Tweet: घुटने भर पानी में स्टूल बन गए पैर, आनंद महिंद्रा बोले- कमाल अविष्कार!

भारतीयों के बारे में कहा जाता है कि हम बहुत 'जुगाड़ू' लोग हैं. उद्योगपति आनंद महिंद्रा भारतीयों के इसी 'जुगाड़ टैलेंट' के कायल हैं और अक्सर ऐसी पोस्ट या वीडियो शेयर करते रहते हैं, जो भारतीयों के जुगाड़ू होने का जश्न मनाने वाले होतें हैं. अबकी बार भी उन्होंने ऐसा ही कमाल का वीडियो शेयर किया है...

आवश्यकता आविष्कार की जननी

आनंद महिंद्रा जो वीडियो पोस्ट किया है, उसके साथ एक सुंदर मेसेज भी लिखा है. उनका कहना है कि पुरानी कहावत है-आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है.

आनंद महिंद्रा का पोस्ट

दरअसल इस वीडियो में एक इंसान ने घुटनेभर जलभराव वाले इलाके में चलन के लिए प्लास्टिक के स्टूल से अनोखे पैर बनाए हैं. सहूलियत के लिए इस इंसान ने स्टूल में रस्सी बांध ली है जिसकी मदद से वो एक स्टूल को उठाकर आगे रखता है, फिर दूसरे स्टूल को और इस तरह वह स्टूल के साथ कदमताल करते हुए रास्ता पार कर लेता है.

👍🏽 As the saying goes: Necessity is the mother of invention… pic.twitter.com/VjyD2LzgAR July 8, 2022

वीडियो देखकर लगता है कि ये पूर्वी भारत के किसी इलाके का है. वैसे भी इन दिनों असम और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भीषण बाढ़ आई हुई है. ऐसे में संभव है कि ये वीडियो उस क्षेत्र का हो.

Simple and effective solution. The "jugaadu" thinking that Indians are very good at. — Sushant Santra (@SushantSantra) July 8, 2022

Excellent idea. But impossible to carry these two stools in Mumbai local train 😞

Need to think about some new idea. — sakht_londa (@bahut_sakht) July 8, 2022

Necessity? Invention?? Even as we gear up to celebrate Azadi ka Amrit Mahotsav we the citizens of India who adopted a democratic form of govt years ago are really feeling pity on lack of basic amenities. When will the common man progress like our politicians did? — ANSHUMAN ANAND (@anshu4u06) July 8, 2022

आनंद महिंद्रा अक्सर ऐसे वीडियो और पोस्ट शेयर करते रहते हैं. उनके ऐसे पोस्ट पर लोग मजेदार कमेंट भी करते हैं. इस वीडियो पर भी लोग एक तरफ जुगाड़ टेक्नोलॉजी की तारीफ करते दिखे, तो कई लोग शिकायतें भी करते दिखे. आप भी देखिए लोगों के रिएक्शन