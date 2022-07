इस गाड़ी को देख चौंक जाएंगे आप, आनंद महिंद्रा बोले-यही है E-Mobility!

भारत में सबसे पहले इलेक्ट्रिक कार लाने वाली कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा (Mahindra & Mahindra) के प्रमुख आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने अनोखी गाड़ी का वीडियो शेयर किया है. इसे गाड़ी क्या कहें जनाब, ये तो चलती-फिरती डाइनिंट टेबल है. आनंद महिंद्रा का कहना है कि यही असली E-Mobility है. उन्होंने ई-मोबिलिटी में E का असली मतलब भी बताया.

E-Mobility में E का असली मतलब

आनंद महिंद्रा ने वीडियो (Anand Mahindra Viral Video) के साथ लिखा है- मेरे हिसाब से यही E-Mobility है. इसमें E का मतलब Eat से है. दरअसल इस वीडियो में चार लोग एक चलती-फिरती डाइनिंग टेबल पर पेट्रोल पंप पर जाते हैं और वहां जाकर पेट्रोल भरवाते हैं और फिर वहां से आगे चले जाते हैं. इसलिए आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra Twitter) ने इसे Eat-Mobility कहा है. वैसे इस वीडियो पर लोगों ने भी बड़े मजेदार कमेंट किए हैं. वैसे आप भी देखिए ये वीडियो...

लोगों ने किए बड़े मजेदार कमेंट

आनंद महिंद्रा के इस वीडियो पर लोगों ने बड़े अनोखे कमेंट किए हैं. एक यूजर ने अपने बेटे का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपनी खिलौने वाली गाड़ियों को जोड़कर एक सोफा गाड़ी बना लेता है. यूजर का कहना है कि वो अपने बेटे को ये वीडियो दिखाएगा, ताकि वो भी अपनी गाड़ी में ये डाइनिंग टेबल जोड़ सके.

I shld show this to my kid. He might add this to his sofa ride he built yesterday. pic.twitter.com/tVgKkTt4Qo

एक और यूजर ने लंदन की साइकिल ई-एटर कार्ट का फोटो शेयर किया है. इस कार्ट में लोग साइकिल चलाते हुए अपनी खाने की टेबल को आगे ले जाते हैं.

Found a better one in London where the e-aters actually cycle for their meal pic.twitter.com/cBmzMoUUmL

वैसे कुछ यूजर्स ने वीडियो की कमियों को ढूंढा है तो कुछ ने इस वीडियो की तरह ही गाड़ी इंडिया में लॉन्च करने को लेकर आनंद महिंद्रा का प्लान भी पूछा है.

So, when are you launching this one Mr. @anandmahindra 😁 coz as of now BIG DADDY & 700 ruling the Market like a Boss. You make us Proud with each passing day.

I am all up for Made In India and what better than being a "Mahindrian"😁