आनन्द महिन्द्रा ने ली मनाली-मसूरी जाने वालों की ‘साइड’, शेयर किया अमेरिका का वीडियो

देशभर में मनाली और मसूरी जैसे हिल स्टेशन पहुंचे टूरिस्ट के वीडियो वायरल हो रहे हैं. कई लोग इन वीडियो को देखकर आलोचना कर रहे हैं कि इससे कोरोना की तीसरी लहर आने का खतरा बढ़ेगा. लेकिन Mahindra & Mahindra के चेयरमैन आनन्द महिन्द्रा ने अपने अनोखे अंदाज में ट्विटर पर इन टूरिस्ट का पक्ष लिया है और इसके जवाब में अमेरिका का एक वीडियो भी जारी किया है.

ये बोले आनन्द महिन्द्रा

आनन्द महिन्द्रा ने अपने ट्वीट में कहा, ‘ हम मनाली और अन्य हिल स्टेशन पर छुट्टियां मनाने जा रहे भारतीयों की बुराई कर रहे हैं. लेकिन हमें इस बात को भी स्वीकार करना चाहिए कि ये ‘आज़ादी’ की चाह और घरों के बाहर की दुनिया से फिर से जुड़ने की ललक है. ये पूरी दुनिया में होने वाली घटना है. इसी के साथ उन्होंने New York Times का एक अमेरिका के नेशनल पार्क का वीडियो शेयर किया है.

We have been condemning the Indian vacationers in Manali and other hill stations. We should acknowledge that this rush for ‘freedom’ and reconnecting with the outdoors is a global phenomenon… https://t.co/FRpRW2IBMi