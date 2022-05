Happy Mother's Day: पैसों के जुगाड़ का Amul ने बताया ये तरीका, जानिए क्या है मामला

अगर आपको पॉकेट मनी या पैसों का जुगाड़ करना है और मम्मी-पापा से मिल नहीं रहे, तो फिर आपको Amul के बताए इन तरीकों पर गौर करना चाहिए. इससे आप भी खुश हो जाएंगे और मम्मी भी...

Amul से सीखें मम्मी को मक्खन लगाना

अगर आपको अपना कोई काम करवाना है और मम्मी बहुत नाराज हैं या वो किसी बात के लिए मान ही नहीं रही, तो Amul इस बार मदर्स डे (Happy Mother's Day) पर बच्चों को ‘मम्मी को मक्खन कैसे लगाएं?’ (How to Butter Your Mum?) के तरीके सिखा रहा है. कंपनी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर ऐसे अनोखे-अनोखे आइडिया शेयर कर रहा है, जिससे आप भी खुश और मम्मी भी खुश...

ऐसे करें पैसों का जुगाड़

कंपनी के ट्विटर हैंडल पर बच्चों को पॉकेट मनी के जुगाड़ का तरीका भी बताया है. ये तरीका है कि आप मम्मी को शॉपिंग पर चलने के लिए बोल सकते हैं, जिससे वो शॉपिंग करके खुश हो जाएंगी और आप छुट्टे पैसे अपने पास रखकर पैसों का जुगाड़ कर सकते है.

हमेशा लें मम्मी की साइड

मम्मी का फेवरिट बनने का एक और आइडिया Amul ने शेयर किया है. वो ये कि अगर मम्मी और पापा की आपस में किसी बात को लेकर बहस हो जाए तो अपना दिमाग ना लगाएं और बस मम्मी की साइड लें. क्योंकि घर में नियम वही होता है जो मम्मी बनाएं.

रिजल्ट का टेंशन ऐसे करें दूर

एग्जाम के रिजल्ट बहुत जल्द आने वाले हैं. ऐसे में अगर पढ़ाई करने के बावजूद आप अपने रिजल्ट को लेकर श्योर नहीं हैं तो मम्मी का गुस्सा भुलाने का एक तरीका है कि आप किचन के काम में उसकी मदद करें.

Amul ने मदर्स डे के मौके पर अपने सोशल मीडिया पर ऐसे कई तरीके बच्चों को बताए हैं, जिससे वो मम्मी को मना सकते हैं.

