Lata Mangeshkar को Amul की इमोशनल श्रद्धांजलि, शेयर किया मोनोक्रोम डूडल

भारत में कुछ भी होता है उसकी खबर अमूल को जरूर रहती है. अमूल कभी भी खुशियों और गम को अपने डूडल के साथ जताने में पीछे नहीं रहता है. आज पूरा देश लता मंगेशकर के दुनिया छोड़ जाने से दुखी है. ऐसे में अमूल ने लता दीदी को एक इमोशनल श्रद्धांजलि देकर सभी का दिल जीत लिया है.

अमूल ने दी लता को श्रद्धांजलि

अमूल ने लता मंगेशकर के निधन पर एक मोनोक्रोम डूडल को शेयर किया है. इस डूडल में लता मंगेशकर की जिंदगी के अलग-अलग फेस को देखा जा सकता है. डूडल में उनके बचपन की तस्वीर का एक फोटो फ्रेम है. सितार बजाती एक यंग लता मंगेशकर हैं और माइक पर गाना गाती एक लता मंगेशकर को भी देखा जा सकता है.

इस डूडल के साथ अमूल ने टैगलाइन दी - 'हम जहां जहां चलेंगे आपका साया साथ होगा. लता मंगेशकर 1929-2022.' यह टैगलाइन लता मंगेशकर के फेमस गाने 'तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा' से बनाई गई है. यह गाना लता दीदी ने साल 1966 में आई फिल्म 'मेरा साया' में गाया था. अमूल ने कैप्शन में लिखा- भारत की स्वर कोकिला को श्रद्धांजलि.

#Amul Topical: Tribute to the ‘Nightingale of India’! pic.twitter.com/Uc6OZSr0gR