हवा में लटकता नारियल बताए मौसम का हाल, आनंद महिंद्रा बोले-फ्यूचर में यही काम आएगा!

आनंद महिंद्रा अपने सोशल मीडिया पर अक्सर कुछ फनी पोस्ट (Anand Mahindra Funny Tweet) करते रहते हैं. अब उन्होंने हवा में लटकते एक नारियल का फोटो शेयर किया है, जो मौसम का हाल बखूबी बता सकता है.

आनंद महिंद्रा ने लिखा है कि जलवायु परिवर्तन (Climate Change) की वजह से मौसम का अनुमान लगाना बहुत मुश्किल बना दिया है. ऐसे में फ्यूचर में मौसम के पूर्वानुमान के लिए ये इकलौता भरोसेमंद तरीका हो सकता है.

आनंद महिंद्रा ने जो फोटो शेयर किया है, वो एक बीच का है जिसमें हवा में लटकते नारियल के साथ एक बोर्ड लगा है. इस पर लिखा है कि अगर नारियल हिल रहा है, तो मौसम Windy है, अगर नारियल स्थिर है तो मौसम Calm है. नारियल गीला होने से मौसम के Rainy होने का अनुमान लगा सकते हैं. जबकि सूखा नारियल Sunny मौसम होने की जानकारी देगा. इसी तरह नारियल Snow, Fog और Hurricane की भी सूचना देगा.

With Climate Change making weather patterns so unpredictable, this may well be the only reliable forecasting mechanism of the future… pic.twitter.com/X6rURV2E3C

आनंद महिंद्रा के इस ट्वीट पर लोगों ने मजेदार रिप्लाई किए हैं. एक यूजर ने तो इसे भारतीय मौसम विभाग से ज्यादा भरोसेमंद करार दिया. उसने लिखा कि कम से कम यहां नारियल को छूकर मौसम का पता चल जाएगा. लेकिन मौसम विभाग का हाल तो ये है कि जैसे ही पढ़ते हैं धूप खिलेगी, हमें बारिश की बूंदे दिखने लगती हैं.

This particular weather station might as well be more credible and reliable than IMD... 😂 One can at least get an idea by sensing the coconut. Whereas the moment we read IMD's weather forecast of sunny weather, we see rain droplets... pic.twitter.com/j2fPrVB8Xx