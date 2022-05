ठेले पर दौड़ती Marshal, Anand Mahindra से बोले हर्ष गोयनका- हमारे पेट पर लात ना मारें!

आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर कुछ शेयर करें और वो वायरल ना हो ऐसा कम ही होता है. खासकर के जब वह कोई फनी फोटो या वीडियो शेयर करते हैं तब तो उस पर कमेंट की बाढ़ आ जाती है. गुरुवार को भी उन्होंने ऐसा ही कुछ शेयर किया जिस पर Ceat Tyres बनाने वाली कंपनी RPG Group के चेयरमैन हर्ष गोयनका भी खुद को कमेंट करने से नहीं रोक पाए...

आनंद महिंद्रा ने एक फोटो ट्वीट (Anand Mahindra Tweet) की है. इसमें एक ठेले पर महिंद्रा मार्शल की बॉडी ले जाई जा रही है. इसके साथ उन्होंने एक खूबसूरत कैप्शन दिया है. उन्होंने लिखा, ' मेरे एक दोस्त ने मुझे ये तस्वीर फॉरवर्ड की, साथ में कैप्शन लिखा था-महिंद्रा लगातार बढ़ते हुए, चाहें इस तरीके से या उस तरीके से. मुझे ये पसंद आया. ये सच है. हम आगे बढ़ना जारी रखेंगे. क्योंकि जहां चाह-वहां राह...'

This was forwarded to me by a friend with the caption: ‘Mahindra on the move; one way or another!’ 😊 I like that. It’s true. We’ll keep moving. Where there’s a will there’s a way… pic.twitter.com/voEQz9IxWS

आनंद महिंद्रा की इस पोस्ट पर RPG Group के चेयरमैन हर्ष गोयनका (Harsh Goenka Tweet) ने भी मजेदार जवाब दिया. उन्होंने लिखा-सर हमारे पेट पर क्यों लात मार रहे हैं?

हर्ष गोयनका के इस ट्वीट पर एक यूजर ने लिखा, ' आज कॉमेड किंग ऑफ ट्विटर इंडिया हर्ष गोयनका जी और ट्विटर महिंद्रा इनोवेशन टैंक आनंद महिंद्रा जी एक साथ मिले हैं. इस बीच जनता महिंद्रा थार चली के आगमन पर उत्सव की तैयारी करो का गान कर रही है.

आनंद महिंद्रा के इस ट्वीट पर एक और यूजर ने अपना महिंद्रा की गाड़ियों के साथ एक्सपीरियंस शेयर किया.

I learnt driving 22 years ago on the Commander and now drive the Thar.Its been quite a journey for the company Sir. I am glad I bought the Thar. Your company did move and will continue to do so...I support Make in India products and shall continue to do so..