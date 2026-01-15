Air India Plan Crash Probe: ये कैसी जांच? अहमदाबाद प्लेन क्रैश में नया मोड़... कैप्टन के भांजे को भेज दिया समन

अहमदाबाद एयर इंडिया प्लेन क्रैश (Air India Ahmedabad Plane Crash) का मुद्दा एक बार फिर से सुर्खियों में है. एयरलाइन की फ्लाइट A171 के साथ ही दुर्घटना की जांच में उस समय नया विवाद खड़ा हो गया है, जब फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स ने एयरक्राफ्ट एक्सिडेंट इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो (AAIB) द्वारा हादसे का शिकार हुए दिवंगत कैप्टन सुमीत सभरवाल के भतीजे कैप्टन वरुण आनंद को तलब किया. फेडरेशन ने इस कदम पर औपचारिक रूप से अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और इसे अनुचित बताया है.

दिवंगत पायलट के भतीजे को समन

Air India Plan Crash मामले में जांच कर रही AIIB ने तलब किया है. एयर इंडिया में पायलट और फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स (FIP) के मेंबर कैप्टन आनंद को सूचित किया कि उन्हें विमान दुर्घटना की जांच के लिए 15 जनवरी को इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो के सामने पेश होने के लिए कहा गया है. इसके बाद पायलटों के संगठन ने एएआईबी को कानूनी नोटिस जारी कर इसे पूरी तरह से अनुचित बताया है. एफआईए ने इस तरह से उत्पीड़न किए जाने का भी गंभीर आरोप लगाया है.

पायलट संघ ने जताई नाराजगी

फेडरेशन ने कहा है कि समन में पेशी का वैधानिक आधार, उद्देश्य, जांच से संबंध या कैप्टन आनंद को किस हैसियत से बुलाया जा रहा है? इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है. AAIB के अधिकारियों को भेजे गए अपने पत्र में पायलट संघ की ओर से कहा गया है कि कैप्टन वरुण आनंद को समन भेजना, खासकर तब जब उनका इस घटना से कोई संबंध नहीं है और बिना पर्याप्त सूचना दिए गलत है. यह एक दुखद घटना के बाद उत्पीड़न और मानसिक पीड़ा पहुंचाने के समान ही है और इससे हमारे कैप्टन की छवि को नुकसान हो सकता है.

'कैप्टन वरुण का कोई संबंध नहीं'

फेडरेशन ने इस बात पर जोर देते हुए कि कैप्टन आनंद का एयर इंडिया फ्लाइट 171 दुर्घटना से कोई संबंध नहीं है, बड़ा सवाल खड़ा किया कि घटना की जांच के संबंध में हादसे से कोई संबंध न रखने वाले एक पायलट को क्यों बुलाया जा रहा है? हालांकि, संघ की ओर से बताया गया है कि तमाम बातों के बावजूद कैप्टन वरुण आनंद ने जांच में सहयोग करने का भरोसा दिलाया है और किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित होने पर सहमति जताई है.

बीते साल हुआ ता दिल दहला देने वाला हादसा

गौरतलब है कि बीते साल 12 जून 2025 को अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद विमान संख्या AI 171 मेघानी नगर में एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई थी, जिसमें 241 यात्रियों सहित 265 लोगों की मौत हो गई थी. विमान में सवार भारतीय मूल के एक ब्रिटिश नागरिक रमेश विश्वास कुमार एकमात्र ऐसे यात्री थे, जो हादसे में जिंदा बच निकले थे.

