गौतम अडानी की इस कंपनी ने गिरते बाजार में दिखाया 'Power', रिकॉर्ड हाई पर शेयर

Adani Power All Time High: अडानी समूह (Adani Group) की कंपनियां लगातार शेयर बाजार की चाल को मात देकर नए रिकॉर्ड बना रही हैं. अब इस कड़ी में नया नाम जुड़ा है अडानी पावर (Adani Power) का. आज शुक्रवार के कारोबार में जब बाजार बिखर गया, तो वहीं अडानी पावर ने तो ऐसी रैली दिखाई कि इस स्टॉक का भाव नए ऑल टाइम हाई (Adani Power All Time High) पर पहुंच गया. इस रैली के दम पर अडानी पावर ने अब मार्केट कैप (Adani Power Market Cap) के हिसाब से सरकारी कंपनी एनटीपीसी (NTPC MCap) को भी पीछे छोड़ दिया है.

इस सप्ताह हर रोज लगा अपर सर्किट

अडानी पावर के स्टॉक पर आज के कारोबार में अपर सर्किट (Adani Power Upper Circuit) लगा. आज बीएसई (BSE) पर यह स्टॉक 399.40 रुपये के पिछले दिन के क्लोजिंग लेवल के मुकाबले चढ़कर 407.70 रुपये पर खुला. कारोबार के दौरान एक समय यह 05 फीसदी की छलांग लगाकर 419 रुपये पर पहुंच गया. हालांकि बाद में बाजार की बड़ी गिरावट ने इसकी उड़ान पर थोड़ी लगाम लगाई. कारोबार समाप्त होने के बाद अडानी पावर का स्टॉक 2.88 फीसदी की तेजी के साथ 410.90 रुपये पर बंद हुआ. इस स्टॉक की रैली का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इस सप्ताह हर रोज इसने अपर सर्किट लगाया है. दूसरी ओर आज बीएसई सेंसेक्स 650 अंक से ज्यादा गिरकर बंद हुआ है.

अब इतना हो गया मार्केट कैप

आज अडानी पावर के 22.61 लाख शेयरों का कारोबार हुआ, जिससे 92.96 करोड़ रुपये का टर्नओवर जेनरेट हुआ. अभी बीएसई पर कंपनी का एमकैप 1,58,481.62 लाख करोड़ रुपये हो गया है. यह सरकारी कंपनी एनटीपीसी के 1,53,013.39 करोड़ रुपये के एमकैप से ज्यादा है. इस तरह अडानी पावर बीएसई पर लिस्टेड 36वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई है.

अडानी समूह की कंपनियां अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड (Adani Transmission Ltd), अडानी टोटल गैस लिमिटेड (Adani Total Gas Ltd), अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (Adani Green Energy Ltd), अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Adani Enterprises Ltd), अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (Adani Ports And Special Economic Zone Ltd) का एमकैप पहले से ही 1.50 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है. अभी अडानी समूह की अडानी विल्मर (Adani Wilmar) अकेली ऐसी लिस्टेड कंपनी है, जिसका एमकैप 01 लाख करोड़ रुपये से कम है.

अडानी पावर ने दिया है मल्टीबैगर रिटर्न

अडानी पावर ने अपने इन्वेस्टर्स को लगातार मल्टीबैगर रिटर्न (Multibagger Return) दिया है. पिछले पांच दिनों के दौरान इसने करीब 15 फीसदी की छलांग लगाई है. पिछले एक महीने के दौरान अडानी पावर के स्टॉक का भाव 35 फीसदी से ज्यादा चढ़ा है. इसी तरह पिछले छह महीने में इसने करीब 240 फीसदी की छलाग लगाई है. इस साल की शुरुआत से अब तक यह स्टॉक 307 फीसदी चढ़ चुका है. वहीं पिछले एक साल की बात करें तो अडानी पावर के शेयरों में करीब 425 फीसदी की तेजी आई है. आज के कारोबार में इसने 419 रुपये का लेवल छुआ, जो इसका नया 52-वीक हाई लेवल है.