अडानी के एक और स्‍टॉक पर ब्रोकरेज फर्म का बड़ा टारगेट आया है. वेंचुरा सिक्‍योरिटीज का कहना है कि अडानी का यह शेयर अपने मौजूदा प्राइस से 53 फीसदी तक चढ़ सकता है और 1,298 रुपये तक पहुंच सकता है. अभी इस शेयर का भाव 846.65 रुपये प्रति शेयर है.

यह शेयर अडानी एनर्जी सॉल्‍यूशन (Adani Energy Solution Share) है. घरेलू ब्रोकरेज फर्म ने कहा कि शेयर वित्त वर्ष 2028 के EV से EBITDA के 12.2 गुना पर कारोबार कर रहा है और कंपनी का वैल्‍यूवेशन उसके डिस्काउंटेड कैश फ्लो आकलन के आधार पर वित्त वर्ष 2028 के EV से EBITDA के 16.2 गुना पर किया गया है.

क्‍यों आ सकती है इतनी तेजी?

वेंचुरा सिक्‍योरिटीज ने कहा कि उसका पॉजिटिव नजरिया बेहतर लाभ, ट्रांसमिशन बिजनेस में मजबूत ग्रोथ और स्‍मार्ट मीटरिंग सेगमेंट के तेजी से विस्‍तार पर बेस्‍ड है, जो मार्जिन ग्रोथ और कैश फ्लो को तेजी से बढ़ा रहा है.ब्रोकरेज फर्म को उम्‍मीद है कि वित्त वर्ष 2025 से वित्त वर्ष 2028 के दौरान अडानी की इस कंपनी का रेवेन्‍यू 25.9 प्रतिशत, EBITDA 26.1 प्रतिशत और नेट प्रॉफिट 58.1 प्रतिशत CAGR से बढ़ेगा.

इतना मुनाफा होने की उम्‍मीद

कंपनी ने वित्त वर्ष 2028 तक 47,471 करोड़ रुपये का राजस्व, 14,184 करोड़ रुपये का EBITDA और 4,189 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ होने का अनुमान लगाया है. ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि EBITDA मार्जिन में 15 बेसिस पॉइंट की वृद्धि होकर 29.9 प्रतिशत होने की उम्मीद है, जबकि नेट मार्जिन में 436 बेसिस पॉइंट की ग्रोथ होकर 8.8 प्रतिशत होने का अनुमान है.

बेहतर कैश फ्लो के कारण नेट डेट टू इक्विटी रेश्यो घटकर 2.3 गुना और नेट डेट टू EBITDA रेश्यो घटकर 5.2 गुना होने की उम्मीद है, वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल में क्रमशः 12.9 प्रतिशत और 10.2 प्रतिशत तक सुधार होने का अनुमान है.

अभी कंपनी को कितना हुआ मुनाफा?

दिसंबर तिमाही के लिए, AESL ने वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में राजस्व में 15.4 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए 6,730 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया, जबकि EBITDA में 20.2 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ 1,995 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ. वेंचुरा ने बताया कि EBITDA मार्जिन एक साल पहले के 28.5 प्रतिशत से बढ़कर 29.7 प्रतिशत हो गया.

शुद्ध लाभ में सालाना आधार पर 1.6 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 552 करोड़ रुपये रहा, जिसका कारण वेंचुरा सिक्योरिटीज ने वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में 88.5 करोड़ रुपये के एकमुश्त टैक्‍स लाभ और रिपोर्ट की गई तिमाही में 28.2 प्रतिशत की उच्च प्रभावी टैक्‍स रेट को बताया है.

(नोट- यहां बताया गया टारगेट ब्रोकरेज फर्म के अपने विचार हैं. aajtak.in इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है. किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

