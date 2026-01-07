scorecardresearch
 
Union Budget: इस बार का बजट पहले से अलग, रविवार को होगा पेश... टीम में कोई वित्त सचिव नहीं!

Union Budget 2026-27 को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में इसे पेश करेंगी. इस बार उनकी बजट टीम में कई नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे.

1 फरवरी रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट! (File Photo: ITG)
1 फरवरी रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट! (File Photo: ITG)

देश का बजट (Union Budget 2026-27) आने वाला है और इस बार का केंद्रीय बजट कई मायनों में अलग होने जा रहा है. हर साल इसे पेश करने के लिए तारीख तय है, जो 1 फरवरी है और इस बार ये रविवार को पड़ रही है. अगर इस दिन बजट पेश होता है, तो फिर शेयर बाजार भी खुल सकता है. वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बजट टीम (Nirmala Sitharaman Budget Team) में इस बार कई नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं और सबसे खास बात ये है कि इस साल वित्त मंत्रालय में कोई वित्त सचिव (Finance Secretary) नहीं है, जिनसे ऊपर आमतौर पर देश के बजट बड़ी जिम्मेदारी होती है. 

इस बार बजट टीम में वित्त सचिव नहीं!
Budget 2026-27 पिछले तमाम बजट से अलग रहने वाला नजर आ रहा है. बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, इस बार की बजट टीम में कई नए चेहरे होंगे. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की टीम में तीन नए सचिव शामिल हुए हैं और CBIC चेयरमैन की नियुक्ति भी बीते साल के आखिरी महीने 1 दिसंबर 2025 को हुई है. इसके अलावा फाइनेंस सेक्रेटरी को बजट काम में वित्त सचिव को सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि मंत्रालय के दैनिक कामकाज के साथ-साथ बजट तैयार करने में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है. बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, इस वर्ष कोई वित्त सचिव ही नहीं है.

बीते साल ही रिटायर हुए थे अजय सेठ
बता दें कि इससे पहले पूर्व आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ को भी वित्त सचिव नियुक्त किया गया था और उन्होंने 30 जून, 2025 को अपनी रिटायरमेंट तक पदभार संभाला था. इसके बाद उन्हें बीमा नियामक IRDAI का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया. उनसे पहले राजस्व सचिव रहे तुहिन कांता पांडे ने Finance Ministry में वित्त सचिव का कार्यभार संभाला था.

हालांकि, रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि बजट का कामकाज सामान्य रूप से चल रहा है और अलग-अलग विभाग इससे जुड़े काम में लगे हुए हैं. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वित्त सचिव की कमी से ऐसी कोई चुनौती पैदा नहीं हुई है.

वित्त मंत्री की टीम में ये नए चेहरे
इस साल FM Nirmala Sitaraman की टीम में अधिकारियों की काफी हद तक नई टीम है, जो उनके 9वें केंद्रीय बजट को तैयार करने में मदद कर रही है. फाइनेंशियल सर्विसेस सेक्रेटरी एम नागराजू, दीपम सचिव अरुणिश चावला और चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन वर्षों से अपने-अपने पदों पर बने हुए हैं, इससे पहले इन अधिकारियों ने बजट 2025-26 पर भी काम किया है.

नए चेहरों की बात करें, तो मंत्रालय में तीन सचिव नए हैं, जिनमें राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव, व्यय सचिव वी वुआलनम और आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा प्रसाद शामिल हैं. हालांकि, इनमें से कोई भी अधिकारी मंत्रालय के लिए नया नहीं है और सचिव के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले विभिन्न पदों पर कार्य कर चुका है.

हालांकि, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) को 1990 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर) अधिकारी विवेक चतुर्वेदी के रूप में एक नया अध्यक्ष जरूर मिला है, जिन्होंने 1 दिसंबर 2025 को ही कार्यभार संभाला है.

---- समाप्त ----
