Stock Market Crash: मार्केट को पसंद नहीं आया बजट... 1550 अंक टूटा सेंसेक्‍स, 11 लाख करोड़ स्‍वाहा! बिखरे ये स्‍टॉक्‍स

रविवार को शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है. सेंसेक्‍स 1550 अंकों की गिरावट आई है, जबकि निफ्टी में 495 अंकों की गिरावट रही है. निफ्टी बैंक भी 1100 अंकों से ज्‍यादा टूटा है.

शेयर बाजार में भारी गिरावट.
बजट 2026 शेयर बाजार को पसंद नहीं आया है. शेयर बाजार तगड़ी गिरावट पर बंद हुआ है. सेंसेक्‍स 1547 अंक टूटकर 80723 पर बंद हुआ है, जबकि निफ्टी 495 अंक टूटकर 24825 पर बंद हुआ. निफ्टी बैंक 1193 अंक गिरा है. इस बड़ी गिरावट के कारण निवेशकों को तगड़ा नुकसान हुआ है. आखिरी घंटों में निवेशकों के करीब 11 लाख करोड़ रुपये साफ हो गए. 

बीएसई के टॉप 30 शेयरों में से टीसीएस, इंफोसिस, टाइटन और  सनफार्मा के शेयरों को छोड़कर बाकी सभी 24 शेयरों में गिरावट आई है. सबसे ज्‍यादा एसबीआई के शेयर 6 फीसदी, अडानी पोर्ट के शेयर 5.5 फीसदी और BEL के शेयर 5.36 फीसदी गिरे हैं. आईटीसी के शेयरों में भी 3 प्रतिशत से ज्‍यादा की गिरावट आई है. सिर्फ आईटी सेक्‍टर में तेजी है, बाकी सेक्‍टर रेड जोन में बंद हुए हैं. सबसे ज्‍यादा गिरावट पीएसयू बैंक, मेटल और ऑटो सेक्‍टर में बड़ी गिरावट आई है. 

शेयर बाजार में क्‍यों आई बड़ी गिरावट? 
शेयर बाजार में अचानक आई बड़ी गिरावट की वजह STT में बढ़ोतरी को माना जा रहा है. बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (FM Nirmala) ने फ्यूचर और ऑप्‍शन में ट्रेड करने वाले निवेशकों को बड़ा झटका देते हुए सिक्‍योरिटी ट्रांजेक्‍शन टैक्‍स को बढ़ा दिया.  

फ्यूचर के लिए STT को 0.025 फीसदी से बढ़ाकर 0.05 फीसदी कर दिया. वहीं ऑप्‍शन ट्रेडिंग के लिए एसटीटी 0.1 फीसदी से बढ़ाकर 0.15 कर दिया है. इस बढ़ोतरी के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट आई. हालांकि बाद में थोड़ी रिकवरी देखी गई, लेकिन फिर आखिरी घंटे में तगड़ी गिरावट पर मार्केट बंद हुआ. 

2,375 शेयरों में गिरावट 
बीएसई पर बजट वाले दिन 4,309 शेयर ट्रेड कर रहे थे, जिसमें से 1,759 शेयरों में तेजी रही और 2,375 शेयर गिरावट पर बंद हुए.  175 शेयर अनचेंज रहा. 253 शेयर 52 सप्‍ताह के निचले स्‍तर पर पहुंच गए , जबकि 68 शेयरों ने 52 सप्‍ताह का हाई लेवल टच किया. 13 शेयर लोअर सर्किट पर बंद हुए, जबकि 16 शेयरों में अपर सर्किट रहा. 

विदेशी निवेशकों पर फोकस
शेयर बाजार अब सोमवार को खुलेगा. ऐसे में यह देखना दिलचस्‍प होगा कि विदेशी निवेशक भारत में आते हैं या नहीं? अगर विदेशी निवेशकों की बाजार में एंट्री होती है तो शेयर बाजार में तेजी आ सकती है, लेकिन अगर बिकवाली सोमवार को भी होती है तो शेयर बाजार गिर सकता है. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
