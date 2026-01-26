scorecardresearch
 
Budget 2026: कप्तान निर्मला सीतारमण...ये है उनकी 'बजट टीम', एक से एक दिग्गज शामिल

FM Nirmala Sitharaman वित्त मंत्री के रूप में 1 फरवरी को अपना 9वां बजट पेश करने वाली हैं. वे सुबह 11 बजे लोकसभा में अपना बजट भाषण शुरू करेंगी. Budget 2026 की उनकी टीम में कई दिग्गज शामिल हैं.

निर्मला सीतारमण की बजट टीम में कई दिग्गज शामिल (Photo: PTI)
देश के आम बजट (Union Budget 2026) को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कप्तान के रूप में इस जरूरी काम की कमान संभाल रही हैं, तो उनकी टीम (Nirmala Sitharaman Budget Team) पूरे जोर-शोर से इसे पूरा करने में लगी हुई है. वित्त मंत्री की बजट टीम में इस बार कई दिग्गज और नए चेहरे शामिल हैं. इनमें पंकज चौधरी, वी अनंत नागेश्वरन, अनुराधा ठाकुर, एम नागाराजू समेत अन्य हैं. 

अपना 9वां बजट भाषण देंगी वित्त मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वां आम बजट पेश करने वाली हैं और इसे अंतिम रूप दिए जाने देने में जुट गई हैं. वित्त मंत्री 1 फरवरी को लोकसभा में बजट पेश करने वाली हैं. यह मोदी 3.0 सरकार का तीसरा पूर्ण बजट होगा.  फरवरी महीने की शुरुआत रविवार से हो रही है और छु्ट्टी वाले दिन ही इसे पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री की बजट टीम में उनके अलावा वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी समेत कई नए चेहरे भी शामिल हैं.

वी अनंथा नागेश्वरन
बजट डॉक्यूमेंट तैयार करने में फाइनेंस मिनिस्ट्री में ब्यूरोक्रेट्स की जो अनुभवी टीम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मदद कर रही है. उनमें वी अनंथा नागेश्वरन, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं. उनका विभाग जरूरी इनपुट मुहैया कराता है, जो बजट के लिए ओवरऑल मैक्रोइकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को डिफाइन करते हैं. इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान लगाने से लेकर सेक्टोरल परफॉर्मेंस का एनालिसिस और ग्लोबल रिस्क का असेसमेंट शामिल है. 

अनुराधा ठाकुर
निर्मला सीतारमण की टीम में इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी अनुराधा ठाकुर भी हैं. वह बजट डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के लिए जिम्मेदार बजट डिवीजन को लीड करती हैं. खास बात ये है कि Budget 2026 उनका पहला बजट होगा. 1994 बैच की हिमाचल प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी Anuradha Thakur ने 1 जुलाई 2025 को विभाग की बागडोर संभाली थी और इस डिपार्टमेंट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी हैं. 

अरविंद श्रीवास्तव- वी वुअलनाम
राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव टैक्स से जुड़े प्रस्तावों से संबंधित अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जो वित्त मंत्री के बजट भाषण का दूसरा हिस्सा है. उनकी टीम डायरेक्ट टैक्स (Income Tax, Corporate Tax) और इनडाययरेक्ट टैक्स (GST, Custom Duty) को संभालती है. यह राजस्व सचिव के रूप में उनका भी पहला बजट होने वाला है.

इसके अलावा V Vualnam व्यय सचिव हैं, वे 1992 बैच के मणिपुर कैडर के आईएएस हैं और वह सरकारी खर्च, राजकोषीय घाटे का प्रबंधन करने के अलावा सब्सिडी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर विभाग की जिम्मेदारी संभालते हैं.

एम नागराजू समेत ये दिग्गज शामिल 
फाइनेंशियल सर्विस सेक्रेटरी M Nagaraju का विभाग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और पेंशन प्रणालियों के वित्तीय स्वास्थ्य की देखरेख करता है, जो सरकार के इकोनॉमिक एजेंडे को चलाने में बड़ी भूमिका निभाता है. इनके अलावा निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) सचिव अरुणीश चावला, सरकार के विनिवेश और प्राइवेटाइजेशन रोडमैप के लिए जिम्मेदार हैं.

सार्वजनिक उद्यम विभाग सचिव (DPE Secretary) के मोसेस चलई, पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) स्कीम्स की जिम्मेदारी संभालते हैं. वह मणिपुर कैडर के 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं.

---- समाप्त ----
