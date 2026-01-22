Stock Market On Budget Day: बजट के दिन बाजार का हाल, 10 साल में कब गिरा- कब उछला, ये रही रिपोर्ट

देश का आम बजट (Budget 2026) 1 फरवरी को पेश होने वाला है. खास बात ये है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) इस बाद रविवार को Budget पेश करेंगी. बजट में होने वाली तमाम घोषणाओं के साथ ही लोगों की नजर बजट-डे पर शेयर बाजार में कारोबार पर भी रहती है. कई ऐलान से ये अचानक तेजी से उछलता नजर आता है, तो कई घोषणाओं से बाजार का सेंटीमेंट बिगड़ा दिखाई देता है और ये भरभराकर टूट जाता है. बीते 10 साल के आंकड़ों पर नजर डालें, तो इनमें पांच बार Sensex-Nifty जोरदार उछाल के साथ बंद हुआ है. वहीं चार बार फिसलकर, जबकि एक बार फ्लैट क्लोजिंग की है.
इस बार रविवार को पेश होगा Budget
2026 का यूनियन बजट इस बार खास है, क्योंकि 1 फरवरी की तारीख इस बार साप्ताहिक अवकाश यानी रविवार के दिन पड़ रही है. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बीते दिनों इसे लेकर जारी कन्फ्यूजन को दूर करते हुए ये पुष्टि की थी कि, Sunday के दिन ही वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman बजट पेश करेंगी. बजट पेश किए जाने से पहले भारतीय शेयर बाजार में तमाम टैरिफ जैसे ग्लोबल कारणों भारी उथल-पुथल मची हुई है. आमतौर पर बजट वाले दिन लोगों की नजरें, मार्केट परफॉर्मेंस पर रहती हैं, तो देखने वाली बात होगी कि फिलहाल देखने को मिल रहा उतार-चढ़ाव क्या Budget Day 2026 को भी जारी रहेगा.
बीते साल ऐसा रहा था हाल
संसद में केंद्रीय बजट 2025-2026 पेश होने के दौरान बीते साल 1 फरवरी 2025 को भारी अस्थिरता देखने को मिली थी और अंत में Sensex-Nifty ने फ्लैट क्लोजिंग की थी. बाजार की शुरुआत पॉजिटिव रही थी, लेकिन अंत में 30 शेयरों वाला सेंसेक्स सिर्फ 5.39 अंक बढ़कर 77,505.96 पर बंद हुआ, तो वहीं एनएसई का निफ्टी इंडेक्स 26.25 अंक की गिरावट के साथ 23,482.15 पर आ गया.
2024 में टूटा, 2023 में तेज उछाल
इससे पिछले साल बजट वाले दिन 23 जुलाई 2024 को बजट पेश करते समय वित्त मंत्री ने अपने भाषण के दौरान जैसे ही कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर ऐलान किया, तो अचानक सेंसेक्स-निफ्टी भरभराकर टूट गए थे. सेंसेक्स 1200 अंक, तो निफ्टी 400 अंक फिसल गया था. बाजार बंद होते-होते रिकवरी दिखी, फिर भी दोनों इंडेक्स लाल निशान पर क्लोज हुए थे.
बात 2023 की करें, तो 1 फरवरी के दिन BSE Sensex 1223 अंक की उछाल के साथ 60,773 के स्तर तक पहुंचा था, लेकिन अंत में ये शुरुआती बढ़त को गंवाते हुए 158 अंक की ही बढ़त के साथ 59,708 पर बंद हुआ था, जबकि NSE Nifty 46 अंक फिसलकर 17,616.30 पर क्लोज हुआ था.
2016-2022 तक बजट के दिन मार्केट की चाल
|साल
|सेंसेक्स
|निफ्टी
|2022
|848 अंक उछला
|237 अंक उछला
|2021
|2300 अंक उछला
|647 अंक उछला
|2020
|988 अंक फिसला
|300 अंक फिसला
|2019
|212 अंक उछला
|62.7 अंक उछला
|2018
|839 अंक फिसला
|256 अंक फिसला
|2017
|486 अंक उछला
|155 अंक उछला
|2016
|152 अंक फिसला
|42.7 अंक फिसला
(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)