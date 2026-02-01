scorecardresearch
 
'छुट्टी के दिन का बजट, इकोनॉमी की छुट्टी कर दी...', कांग्रेस का वित्त मंत्री पर तंज

कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुूबे ने कहा है कि छुट्टी के दिन के बजट में निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमी की छुट्टी कर दी. सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने कहा कि बीजेपी को जनता की चिंता नहीं है.

कांग्रेस प्रवक्ता ने फिस्कल डेफिसिट पर भी सरकार को घेरा (Photo: ITG)
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को देश का आम बजट पेश किया. सत्ता पक्ष के नेता वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को विकसित भारत बजट बता रहे हैं, विकास की गति और तेज करने वाला बता रहे हैं. वहीं, विपक्षी कांग्रेस इसे दिशाहीन बता रही है. बजट को लेकर आजतक के खास कार्यक्रम 'बजट का लंच ब्रेक' में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) के प्रवक्ता माधव आनंद, समाजवादी पार्टी के आनंद भदौरिया और कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने अपनी राय रखी.

बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि इसमें विकसित भारत 2047 की नींव रखा गया है. हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पर 12 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं, जो 2013 में सिर्फ दो लाख करोड़ ही इस पर खर्च होता था. उन्होंने कहा कि इसका इफेक्ट युवा, महिला और अर्थव्यवस्था... सब पर पड़ता है. प्रदीप भंडारी ने कहा कि फिस्कल डेफिसिट को चार फीसदी से कम करते हैं, इसका मतलब है कि आपके पास और संसाधन हैं खर्च करने के लिए.

प्रदीप भंडारी ने कहा कि डिफेंस पर खर्च का भी उल्लेख किया और कहा कि भारत ने पहली बार डेटा सॉवरनिटी की बात की है. उन्होंने कहा कि आज आप उठाकर देख लीजिए. एक भी नोडल एजेंसी ऐसा कह रही हो कि भारत सबसे मजबूत इकोनॉमी नहीं है. फास्टेस्ट ग्रोविंग इकोनॉमी नहीं हो. बीजेपी प्रवक्ता ने ग्रोथ को लेकर सवाल पर कहा कि यह एक दिन की रिफॉर्म सरकार नहीं है, यह 365 दिन रिफॉर्म सरकार है.

यह भी पढ़ें: 'इकोनॉमिक कॉरिडोर कचरा, बजट में बंगाल को कुछ नहीं दिया', बजट पर ममता बनर्जी का तीखा रिएक्शन

उन्होंने बॉयो फार्मा से एमएसएमई सेक्टर तक, खर्च के लिए बजटीय आवंटन के आंकड़े बताए और कहा कि यह नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स हैं. उन्होंने एक-एक सेक्टर की ग्रोथ रेट गिनाते हुए कहा कि पर कैपिटा इनकम भी आपके समय से दोगुनी हो गई है. आरएलपी प्रवक्ता माधव आनंद ने बजट की तारीफ की और दरभंगा एम्स को लेकर सवाल पर कहा कि वह एडवांस्ड स्टेज में जा चुका है. विपक्ष अपने चश्मे का पावर बढ़ा ले, सब दिखने लग जाएगा. ये लोग यूपीए टू का चश्मा लगाकर बैठे हुए हैं.

बजट का लंच ब्रेक कार्यक्रम में प्रवक्ताओं ने बजट पर रखी अपनी राय
अर्थव्यवस्था की छुट्टी कर दी- अभय दुबे

कांग्रेस प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा कि ये छुट्टी के दिन का बजट है. ऐसा लगता है कि अर्थव्यवस्था की छुट्टी कर दी निर्मला सीतारमण ने. उन्होंने कहा कि ये फिस्कल डेफिसिट कम करने की बात कह रहे हैं, कैसे किया है इन्होंने. एक लाख करोड़ रुपये केवल कृषि सेक्टर में है. मोदी सरकार ने आवास योजना में 40 परसेंट, स्वच्छ पेयजल योजना का आधा पैसा काट दिया. उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण जी की साड़ी छोड़कर बजट में कुछ भी अच्छा नहीं है.

यह भी पढ़ें: 'ये बजट MSME को लोकल से ग्लोबल बनने की ताकत देगा..', बोले PM मोदी

कांग्रेस प्रवक्ता ने बजट का पेपर दिखाते हुए कहा कि इसमें मनरेगा लिखा है. यह कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत हुई है. उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की बैकबोन को तोड़ दिया. एमएसएमई सेक्टर के लिए केवल 10 हजार करोड़. उन्होंने ग्रोथ रेट पर सरकार को घेरते हुए कहा कि आईएमएफ ने कहा है कि आपका ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने का तरीका सी ग्रेड है. असल में ग्रोथ रेट 2.8 के आसपास है. अनुराग भदौरिया ने कहा कि किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार सरकार आज दे देती, तो निवाला उतर जाता. इस बजट में एक खास उपलब्धि जरूर है, मुस्लिमों का बजट एकदम दोगुना हो गया है.

बीजेपी की थाली दिखती है, होती नहीं- अनुराग भदौरिया

अनुराग भदौरिया ने कहा कि बीजेपी की थाली बस थाली जैसी दिखती है, होती नहीं है. बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कॉरिडोर के ऐलान पर तंज करते हुए कहा कि पहले भी आपने घोषणा की थी, कितनी बुलेट ट्रेन चल रही हैं देश में. स्मार्ट सिटी बनाने की बात सरकार कर रही थी. देश में कितनी स्मार्ट सिटी बनी. अनुराग भदौरिया ने कहा कि यूपीए सरकार के समय में ग्रोथ रेट 8 परसेंट के आसपास था. आप 11 साल से सात फीसदी के आसपास ही झूल रहे हो न. बीजेपी को जनता की चिंता नहीं है.

---- समाप्त ----
