'ये बजट MSME को लोकल से ग्लोबल बनने की ताकत देगा..', बोले PM मोदी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट पेश किए जाने के बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया और इसे 'अनोखा' बजट बताया है. उन्होंने कहा कि यह बजट ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर और फिस्कल डेफिसिट को मैनेज करने के बीच संतुलन बनाता है. नरेंद्र मोदी ने कहा कि बजट कई सेक्टर्स को बराबर अहमियत देता है और 2047 में विकसित भारत के भारत के विजन का रास्ता साफ करता है.
पीएम मोदी की 'नारी शक्ति' पर बात और निर्मला सीतारमण की खूब तारीफ की है. प्रधानमंत्री ने कहा, "आज का बजट ऐतिहासिक है, क्योंकि यह नारी शक्ति यानी महिला सशक्तिकरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दिखाता है. एक महिला वित्त मंत्री के तौर पर, निर्मला जी ने लगातार नौवीं बार केंद्रीय बजट पेश करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है."
पीएम मोदी ने कहा, 'आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी. ये बजट MSME को लोकल से ग्लोबल बनने की ताकत देगा.'
'भारत दुनिया का ट्रस्टेड डेमोक्रैटिक पार्टनर'
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "दुनिया के एक ट्रस्टेड डेमोक्रैटिक पार्टनर और ट्रस्टेड क्वालिटी सप्लायर के रूप में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है. हाल ही में जो बड़ी-बड़ी ट्रेड डील्स भारत ने की हैं, मदर ऑफ आल डील्स का अधिकतम लाभ भारत के युवाओं को मिले, भारत के लघु और मध्यम उद्योग वालों को मिले, इस दिशा में बजट में बड़े-बड़े कदम उठाए गए हैं."
उन्होंने आगे कहा कि यह बजट भारत की ग्लोबल भूमिका को और मज़बूत करता है. भारत के 1.4 अरब नागरिक सिर्फ़ सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने से संतुष्ट नहीं हैं. हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं. यह लाखों देशवासियों का संकल्प है.
