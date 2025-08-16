राहुल गांधी की 'वोट अधिकार यात्रा' पर चढ़ा बिहार का सियासी पारा, रविशंकर प्रसाद बोले- 'संविधान को शर्मिंदा करते हैं...'

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार के रोहतास जिले से ‘वोट अधिकार यात्रा’ की शुरुआत करने जा रहे हैं. इस यात्रा का मकसद राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) ऑफ इलेक्टोरल रोल्स के खिलाफ विरोध दर्ज कराना है. विपक्ष का आरोप है कि इस प्रक्रिया में गड़बड़ी की जा रही है और मतदाताओं के अधिकारों से समझौता हो रहा है. उनकी इस यात्रा से पहले ही बिहार में सियासत गरमा गई है.

सत्ता पक्ष इस यात्रा को विपक्ष का राजनीतिक हथकंडा बता रहा है. बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद ने भी यात्रा पर तंज कसते हुए कहा, "यात्रा पदयात्रा करते रहें, आयोग को गाली देते हैं, संविधान को शर्मिंदा करते हैं. उनकी यात्रा चलती रहती है लेकिन हर बार हार जाते हैं."

बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू ने कहा, "एनडीए की सरकार मजबूती से काम कर रही है. विपक्ष को यह रास नहीं आ रहा है, इसलिए तरह-तरह की यात्राएं निकाल रहे हैं. राहुल गांधी जी आ रहे हैं, पूरा देश उन्हें पप्पू कह रहा है, यहां ढप्पू भी साथ है. पप्पू-ढप्पू मिलकर सिर्फ़ भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं. ये लोग फर्जी वोटर के संरक्षक हैं."

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने "वोट चोरी" के आरोपों को लेकर एक वीडियो भी जारी किया है. इसके साथ उन्होंने कैप्शन लिखा है, "चोरी चोरी, चुपके चुपके… अब और नहीं, जनता जाग गई है."

Advertisement

यह भी पढ़ें: राहुल गांधी के आरोपों के बाद MP कांग्रेस का आंदोलन: 22 अगस्त से 'वोट चोर-गद्दी छोड़' रैलियां

पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने दिया जवाब

पुर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने मंत्री नीरज बबलू के बयान पर कहा, "बीजेपी वाले कुछ भी बोल रहे हैं. ऊंट बैठ भी जाए तो गधे से ऊंचा होता है. हाथी चले बाजार, कुत्ता भोंके हजार. हमारे नेता राजनीति करने नहीं बल्कि बिहार और बिहारी के अधिकार के लिए आ रहे हैं. एससी, एसटी, दलित और गरीब का नाम मतदाता सूची से काटा गया है, उसके लिए राहुल गांधी आ रहे हैं."

राहुल गांधी की "वोट अधिकार यात्रा"

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बीते दिन सासाराम (रोहतास) में INDIA ब्लॉक नेताओं के साथ बैठक की और राहुल गांधी की यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया. बाद में उन्होंने एक्स पर कहा, "लोकतंत्र बचाने की लड़ाई सड़क पर लड़ी जाएगी. 17 अगस्त से विपक्षी दलों के साथ राहुल गांधी बिहार में 'वोट अधिकार यात्रा' शुरू करेंगे. यह यात्रा वोट चोरी के खिलाफ बड़े आंदोलन का रूप लेगी."

यह भी पढ़ें: 'हम बिहार से वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई छेड़ रहे हैं', वोटर अधिकार यात्रा का ऐलान कर बोले राहुल गांधी

Advertisement

यात्रा के दौरान राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव और INDIA ब्लॉक के अन्य वरिष्ठ नेता जॉइंट रैली को भी संबोधित करेंगे. माना जा रहा है कि यह यात्रा राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो यात्रा' की तरह ही होगा. इस यात्रा का मकसद विपक्षी गठबंधन को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मजबूत करना है.

---- समाप्त ----