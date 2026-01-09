scorecardresearch
 
'हार से पहले की घबराहट में दिखाई दे रही CM ममता बनर्जी', बंगाल में ED की छापेमारी पर बोले बिहार BJP के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी

पश्चिम बंगाल में ED की छापेमारी पर सियासी घमासान तेज हो गया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कार्रवाई को केंद्र के इशारे पर बताया, वहीं बीजेपी ने उन पर तीखा हमला बोला. बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि ममता हार से पहले घबराई हुई हैं और छापेमारी में फाइलें छिपाने की कोशिश की गई. मामला राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है.

बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी.(Photo: Prahalad Kumar/ITG)
बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी.(Photo: Prahalad Kumar/ITG)

पश्चिम बंगाल में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की छापेमारी को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. अब यह मामला पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है. एक तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही हैं कि ईडी केंद्र के इशारे पर कार्रवाई कर रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ममता बनर्जी पर लगातार हमलावर है.

इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बीजेपी नेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं. बीजेपी का कहना है कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई से घबराकर मुख्यमंत्री और उनकी सरकार दबाव में आ गई है और यही कारण है कि वे खुले तौर पर विरोध कर रही हैं.

संजय सरावगी का ममता बनर्जी पर तीखा हमला

पूरे मामले पर बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की मौजूदा स्थिति यह साफ दिखाती है कि वह हार से पहले की घबराहट में हैं. उनका कहना है कि यह घबराहट अब उनके व्यवहार में भी साफ नजर आने लगी है.

संजय सरावगी ने दावा किया कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हाल ही में बदहवास और घबराई हुई नजर आईं, वह इसी बात का संकेत है. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने न सिर्फ जांच एजेंसी के काम में बाधा डाली, बल्कि उनके पुलिस अधिकारी भी इसमें शामिल रहे.

छापेमारी स्थल पर पहुंचने और फाइल ले जाने का आरोप

बीजेपी नेता संजय सरावगी ने आरोप लगाया कि खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी छापेमारी वाली जगह पर पहुंचीं और वहां से कुछ फाइलें लेकर भागती हुई दिखाई दीं. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर उन फाइलों में ऐसा क्या था, जिसे छिपाने का प्रयास किया गया.

उनका कहना है कि फाइलें लेकर भागने का सीधा मतलब है कि उनमें कुछ न कुछ गलत जरूर था. बीजेपी का आरोप है कि सरकार अपनी गलतियों और कथित गलत कामों को छिपाने के लिए इस तरह की हरकतें कर रही है.

जनता देगी जवाब, चुनाव में हार तय: बीजेपी

संजय सरावगी ने कहा कि इन सभी घटनाओं का जवाब पश्चिम बंगाल की जनता देगी. उनका दावा है कि राज्य में ममता सरकार के खिलाफ जनआक्रोश है और चुनाव में उनकी हार तय है.

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार की नाकामी के कारण बांग्लादेशी और रोहिंग्या बंगाल के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं. बीजेपी का कहना है कि बंगाल की जनता ममता सरकार से नाराज है और इसका असर आने वाले चुनाव में साफ देखने को मिलेगा.

---- समाप्त ----
