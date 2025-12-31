दरभंगा को नए साल में मिल सकती है औद्योगिक सौगात, पुष्प प्रदर्शनी के मंच से बिहार BJP अध्यक्ष संजय सरावगी का दावा

दरभंगा शहर के लालबाग स्थित लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी परिसर में नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की ओर से 33वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया. इस प्रदर्शनी में हजारों तरह के फूलों और पत्तियों से सजे गमले लगाए गए हैं, जो लोगों को काफी आकर्षित कर रहे हैं. प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य पेड़-पौधों की रक्षा और पर्यावरण के प्रति नई पीढ़ी को जागरूक करना है.

हर साल की तरह इस बार भी पुष्प प्रदर्शनी ने न सिर्फ दरभंगा बल्कि आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींचा है. वर्ष के अंतिम दिन 31 दिसंबर से लेकर नए साल 1 जनवरी तक यह प्रदर्शनी आम लोगों के लिए खोली जाती है, ताकि लोग बीते साल की विदाई और नए वर्ष का स्वागत फूलों के बीच कर सकें.

पुष्प प्रदर्शनी में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष

33वीं पुष्प प्रदर्शनी को देखने बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी पहुंचे. उन्होंने फूलों के बीच घूमकर प्रदर्शनी का आनंद लिया और इसे प्रकृति से जुड़ने का बेहतरीन माध्यम बताया. संजय सरावगी ने कहा कि यह सिर्फ पुष्प प्रदर्शनी नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी एक बड़ा संदेश है.

उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी को पेड़-पौधों और प्रकृति के महत्व को समझने का अवसर मिलता है. आज जब ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं सामने हैं, तब ऐसे कार्यक्रम लोगों को पर्यावरण प्रेमी बनने के लिए प्रेरित करते हैं. फूलों की खेती से जुड़े कई किसान इससे अपना रोजगार चला रहे हैं और उन्हें आर्थिक लाभ भी हो रहा है.

बंद अशोक पेपर मिल की जमीन पर बड़ी योजना के संकेत

पुष्प प्रदर्शनी के दौरान संजय सरावगी ने दरभंगा को नए वर्ष में एक बड़ी सौगात मिलने के संकेत दिए. उन्होंने कहा कि हायाघाट में बंद पड़ी अशोक पेपर मिल की करीब 400 एकड़ जमीन पर सरकार कोई बड़ा काम करने जा रही है. हालांकि उन्होंने विस्तृत जानकारी नहीं दी, लेकिन संकेत दिया कि यहां कोई बड़ा उद्योग या उससे जुड़ी परियोजना शुरू हो सकती है.

उन्होंने बताया कि इस संबंध में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत जल्द औपचारिक घोषणा करने वाले हैं. इस घोषणा से दरभंगा और आसपास के इलाकों के लोगों को रोजगार और विकास के नए अवसर मिल सकते हैं.

नए वर्ष को लेकर दी शुभकामनाएं

संजय सरावगी ने कहा कि यह वर्ष बिहार सरकार और एनडीए के लिए अच्छा रहा है और आने वाला वर्ष भी बेहतर होगा. उन्होंने बताया कि बिहार सरकार ने एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का जो वादा किया है, उस दिशा में नए वर्ष में बड़ी योजनाएं और काम देखने को मिलेंगे.

अंत में उन्होंने पुष्प प्रदर्शनी की सराहना करते हुए दरभंगा और पूरे बिहारवासियों को नए वर्ष के आगमन पर शुभकामनाएं दीं और कहा कि ऐसे आयोजन समाज को प्रकृति और विकास के बीच संतुलन बनाना सिखाते हैं.

