scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दरभंगा को नए साल में मिल सकती है औद्योगिक सौगात, पुष्प प्रदर्शनी के मंच से बिहार BJP अध्यक्ष संजय सरावगी का दावा

दरभंगा में आयोजित पुष्प प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान विधायक संजय सरावगी ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि नए साल में दरभंगा को औद्योगिक विकास की दिशा में अहम सौगात मिल सकती है. इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और जिले की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और प्रदर्शनी ने शहरवासियों का ध्यान खींचा.

Advertisement
X
नए वर्ष में बड़ी औद्योगिक सौगात के संकेत!(Photo: Prahalad Kumar/ITG)
नए वर्ष में बड़ी औद्योगिक सौगात के संकेत!(Photo: Prahalad Kumar/ITG)

दरभंगा शहर के लालबाग स्थित लक्ष्मेश्वर पब्लिक लाइब्रेरी परिसर में नॉर्थ बिहार हॉर्टिकल्चर सोसाइटी की ओर से 33वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया. इस प्रदर्शनी में हजारों तरह के फूलों और पत्तियों से सजे गमले लगाए गए हैं, जो लोगों को काफी आकर्षित कर रहे हैं. प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य पेड़-पौधों की रक्षा और पर्यावरण के प्रति नई पीढ़ी को जागरूक करना है.

हर साल की तरह इस बार भी पुष्प प्रदर्शनी ने न सिर्फ दरभंगा बल्कि आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींचा है. वर्ष के अंतिम दिन 31 दिसंबर से लेकर नए साल 1 जनवरी तक यह प्रदर्शनी आम लोगों के लिए खोली जाती है, ताकि लोग बीते साल की विदाई और नए वर्ष का स्वागत फूलों के बीच कर सकें.

यह भी पढ़ें: पढ़ाई की डांट बनी मौत की वजह? दरभंगा में 11वीं की छात्रा राजनंदनी की लाश नदी में मिली, 26 दिसंबर से थी लापता

सम्बंधित ख़बरें

body found
11वीं की छात्रा का शव नदी में मिला
मृतक की फाइल फोटो. (Photo: Prahalad Kumar/ITG)
पढ़ाई की डांट बनी मौत की वजह? 11वीं की छात्रा राजनंदनी की लाश नदी में मिली
मां ने 9 साल के बेटे की मौत के मामले में सल्फास खा कर दी जान
Woman killed herself
बच्चे की मौत और इंसाफ की लड़ाई... भगा देते थे पुलिस वाले, हारकर मां ने दे दी जान
RUCKUS AT AIRPORT
जाना था दरभंगा, कोलकाता में उतारा... IndiGo की फ्लाइट डायवर्ट, एयरपोर्ट पर हंगामा-नारेबाजी

पुष्प प्रदर्शनी में पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष

33वीं पुष्प प्रदर्शनी को देखने बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी पहुंचे. उन्होंने फूलों के बीच घूमकर प्रदर्शनी का आनंद लिया और इसे प्रकृति से जुड़ने का बेहतरीन माध्यम बताया. संजय सरावगी ने कहा कि यह सिर्फ पुष्प प्रदर्शनी नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण का भी एक बड़ा संदेश है.

Advertisement

उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी को पेड़-पौधों और प्रकृति के महत्व को समझने का अवसर मिलता है. आज जब ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं सामने हैं, तब ऐसे कार्यक्रम लोगों को पर्यावरण प्रेमी बनने के लिए प्रेरित करते हैं. फूलों की खेती से जुड़े कई किसान इससे अपना रोजगार चला रहे हैं और उन्हें आर्थिक लाभ भी हो रहा है.

दरभंगा

बंद अशोक पेपर मिल की जमीन पर बड़ी योजना के संकेत

पुष्प प्रदर्शनी के दौरान संजय सरावगी ने दरभंगा को नए वर्ष में एक बड़ी सौगात मिलने के संकेत दिए. उन्होंने कहा कि हायाघाट में बंद पड़ी अशोक पेपर मिल की करीब 400 एकड़ जमीन पर सरकार कोई बड़ा काम करने जा रही है. हालांकि उन्होंने विस्तृत जानकारी नहीं दी, लेकिन संकेत दिया कि यहां कोई बड़ा उद्योग या उससे जुड़ी परियोजना शुरू हो सकती है.

उन्होंने बताया कि इस संबंध में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बहुत जल्द औपचारिक घोषणा करने वाले हैं. इस घोषणा से दरभंगा और आसपास के इलाकों के लोगों को रोजगार और विकास के नए अवसर मिल सकते हैं.

दरभंगा

नए वर्ष को लेकर दी शुभकामनाएं

संजय सरावगी ने कहा कि यह वर्ष बिहार सरकार और एनडीए के लिए अच्छा रहा है और आने वाला वर्ष भी बेहतर होगा. उन्होंने बताया कि बिहार सरकार ने एक करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का जो वादा किया है, उस दिशा में नए वर्ष में बड़ी योजनाएं और काम देखने को मिलेंगे.

Advertisement

अंत में उन्होंने पुष्प प्रदर्शनी की सराहना करते हुए दरभंगा और पूरे बिहारवासियों को नए वर्ष के आगमन पर शुभकामनाएं दीं और कहा कि ऐसे आयोजन समाज को प्रकृति और विकास के बीच संतुलन बनाना सिखाते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement