'बेटियों को पटना नहीं पढ़ाएंगे', शम्भू गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की मौत के बाद सामान लेकर लौटे परिजन

पटना के बहुचर्चित शम्भू गर्ल्स हॉस्टल मामले में प्रशासनिक कार्रवाई तेज हो गई है. रविवार को मजिस्ट्रेट पुलिस फोर्स के साथ हॉस्टल पहुंचे और वहां रह रहीं छात्राओं को उनका निजी सामान सौंपा गया. इस दौरान छात्राएं अपने-अपने परिजनों के साथ हॉस्टल पहुंचीं. हालांकि किसी भी छात्रा या परिजन ने मीडिया के सामने कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया.

और पढ़ें

मौके पर मौजूद मीडिया द्वारा पूछे गए सवालों पर मजिस्ट्रेट ने पुष्टि की कि सभी छात्राओं को उनका सामान सुरक्षित रूप से सौंप दिया गया है. प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो.

परिजनों का दर्द छलका

हॉस्टल पहुंचे कई परिजनों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि अब वे अपनी बेटियों को पटना में नहीं पढ़ाएंगे. उनका कहना था कि वे अपनी बेटियों को घर पर ही रखकर पढ़ाई करवाएंगे, क्योंकि इस घटना के बाद उनका भरोसा पूरी तरह टूट गया है.

NEET छात्रा की मौत से जुड़ा मामला

गौरतलब है कि शम्भू गर्ल्स हॉस्टल का मामला एक NEET की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद सुर्खियों में आया था. इस घटना के बाद पूरे राज्य में हड़कंप मच गया था और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए थे.

Advertisement

एक्शन में गृह मंत्री सम्राट चौधरी

मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी खुद एक्शन में नजर आए. उन्होंने राज्य के डीजीपी और एडीजी को अपने 5 देश रत्न मार्ग स्थित आवास पर बुलाकर पूरे मामले की जानकारी ली. इसके साथ ही पटना के एसएसपी, सिटी एसपी समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी उनके आवास पहुंचे.

गृह मंत्री ने NEET छात्रा की मौत के मामले में गठित एसआईटी की जांच प्रगति रिपोर्ट की भी समीक्षा की और अधिकारियों को निष्पक्ष व तेज जांच के निर्देश दिए. प्रशासन का कहना है कि मामले में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी.

---- समाप्त ----

साथ में राजेश कुमार झा की रिपोर्ट