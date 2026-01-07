'हट जाओ नहीं तो कुचल दूंगा, तीन महीने में हो जाती है बेल..' ट्रक वाले का Video वायरल

सोशल मीडिया के दौर में कुछ लोग कानून को चुनौती देना ही अपनी बहादुरी समझ बैठते हैं. कैमरा ऑन होता है, आवाज ऊंची होती है और कानून की साख को सरेआम ठेंगा दिखाया जाता है. ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला बिहार के बक्सर से सामने आया है, जहां बीच सड़क पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मी को ट्रक से कुचलने की धमकी देकर एक ट्रक चालक ने खुद ही अपना वीडियो बनाया और वायरल कर दिया. लेकिन जिस वीडियो को वह रौब और शोहरत का जरिया समझ रहा था, वही उसके लिए जेल की राह बन गया.

वीडियो में ट्रक चालक खुलेआम कहता नजर आता है 'हट जाओ नहीं तो चढ़ा दूंगा गाड़ी… तीन महीने में बेल हो जाती है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते'. वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और देखते ही देखते लाखों लोगों तक पहुंच गया. यह पूरी घटना बक्सर जिले के गोलंबर इलाके की है, जो उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा से सटा हुआ संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है. यहां यूपी से आने वाले भारी वाहनों की नियमित जांच की जाती है. इसी क्रम में यूपी के मऊ जिले का रहने वाला ट्रक चालक गोबिंद यादव ट्रक लेकर बिहार में प्रवेश कर रहा था. गोलंबर के पास तैनात बिहार पुलिस ने जब उसे चेकिंग के लिए रोका, तो वह सहयोग करने के बजाय उलझ गया.

जांच से बिफर गया ट्रक चालक

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पुलिसकर्मी ने सामान्य प्रक्रिया के तहत कागजात दिखाने को कहा. लेकिन ट्रक चालक ने न सिर्फ जांच से इनकार किया, बल्कि बहस शुरू कर दी. देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि उसने पुलिसकर्मी को ट्रक से कुचलने की धमकी दे डाली. यही नहीं, उसने अपने मोबाइल से पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी रिकॉर्ड किया. वीडियो बनाते वक्त ट्रक चालक का अंदाज बेहद आक्रामक और चुनौती भरा था. वह खुद को कानून से ऊपर समझता दिखा और बार-बार बेल मिलने की बात कहकर पुलिस को डराने की कोशिश करता रहा. यही वीडियो बाद में इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल कर दिया गया. कुछ ही घंटों में यह वीडियो चर्चा का विषय बन गया. वीडियो वायरल होते ही बक्सर पुलिस हरकत में आ गई. पुलिस अधिकारियों ने तुरंत वीडियो की सत्यता की जांच की और संबंधित थाना क्षेत्र को अलर्ट किया गया. चूंकि वीडियो में धमकी साफ तौर पर सुनाई दे रही थी और सरकारी काम में बाधा डालने का मामला बनता था, इसलिए पुलिस ने बिना देरी किए कार्रवाई शुरू की.

ट्रक चालक गिरफ्तार, उतरा सारा टशन

पुलिस ने ट्रक चालक गोबिंद यादव को चिन्हित कर कुछ ही समय में गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तारी के बाद वही व्यक्ति, जो कैमरे पर खुद को कानून से ऊपर समझ रहा था, अब कानून के सामने खड़ा नजर आया. पुलिस ने ट्रक को भी जब्त कर लिया और आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया. इस पूरे मामले पर बक्सर के पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी ड्यूटी में बाधा डालना और पुलिसकर्मी को जान से मारने की धमकी देना गंभीर अपराध है. एसपी शुभम आर्य ने बताया कि यूपी के मऊ जिले के रहने वाले ट्रक चालक गोबिंद यादव ने बक्सर गोलंबर पर ड्यूटी कर रहे पुलिस अधिकारी को ट्रक चढ़ाकर मारने की धमकी दी थी. उसने इस घटना का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर वायरल भी किया. मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. बक्सर पुलिस ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शेगी नहीं जो कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा.

