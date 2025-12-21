scorecardresearch
 
थावे मंदिर चोरी कांड: SIT की यूपी और बिहार में छापेमारी, 35 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ

बिहार के गोपालगंज स्थित थावे दुर्गा मंदिर में हुई एक करोड़ रुपये से अधिक की चोरी मामले में पुलिस की जांच जारी है. यूपी और बिहार में 12 टीमें छापेमारी कर रही हैं और अब तक 35 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा चुकी है. मंदिर प्रशासन, पुजारी और कर्मचारी से भी गहन पूछताछ की जा रही है. सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी का खुलासा जल्द होने की संभावना है.

एक करोड़ से अधिक की हुई थी चोरी. (Photo: ITG)
बिहार के गोपालगंज जिले के थावे थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर परिसर में मां भवानी के रखे गए मुकुट, हार सहित करीब एक करोड़ से अधिक के जेवर की चोरी की घटना के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं. सारण डीआईजी के निर्देश पर सदर एसडीपीओ प्रांजल के नेतृत्व में पुलिस की 12 टीमें यूपी व बिहार के अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही हैं. चोरी मामले में अबतक 35 लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. साथ ही थावे मंदिर व आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.

सारण डीआईजी ने दूसरी बार की जांच
प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर में चोरी की घटना के बाद सारण डीआईजी नीलेश कुमार ने दूसरी बार पहुंच कर पूरे मामले की जांच की और एसपी अवधेश दीक्षित को कई आवश्यक निर्देश दिए.

पुलिस की 12 टीमें यूपी व बिहार में कर रही छापेमारी
प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर परिसर में हुई चोरी की घटना के बाद पुलिस की जांच लगातार तेज होती जा रही है. सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस की 12 विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो अलग-अलग बिंदुओं पर जांच कर रही है, इसके साथ ही पुलिस की टीम गोपालगंज, सिवान और सारण के साथ साथ यूपी के कई जिलों में भी छापेमारी कर रही है.

35 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस
एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि अब तक करीब 35 संदिग्ध लोगो को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. एसपी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जिन लोगों पर संदेह है, उनके बारे में गांव-गांव जाकर स्थानीय स्तर पर जानकारी जुटाई जा रही है. हमारे पास जो भी सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध हैं, उनके आधार पर संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान की जा रही है. संबंधित गांवों में जाकर उनके आपराधिक इतिहास और गतिविधियों की जांच की जा रही है.

एसपी का दावा- जल्द होगा मामले का खुलासा
एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि मंदिर परिसर में कार्यरत मंदिर प्रशासन, पुजारी, कर्मचारी और मजदूरों से भी पुलिस द्वारा गहन पूछताछ की जा रही है. जांच के दौरान हमें कई महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं, हालांकि वे अभी जांच के अधीन हैं. जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा. जैसे ही आरोपी पकड़े जाएंगे या चोरी गया सामान बरामद होगा, पुलिस पूरी जानकारी सार्वजनिक करेगी.

थावे दुर्गा मंदिर की बढ़ाई गई सुरक्षा
एसपी ने बताया कि मंदिर की सुरक्षा को लेकर पुलिस पूरी तरह सतर्क है. मंदिर परिसर की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है, साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. अतिरिक्त पांच पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. समिति के माध्यम से यह भी तय किया जा रहा है कि सुरक्षा व्यवस्था को और किस तरह फुल-प्रूफ बनाया जा सकता है.

प्रसिद्ध थावे दुर्गा मंदिर में हुई थी भीषण चोरी
बता दें कि बीते बुधवार की रात दो अज्ञात चोरों ने थावे दुर्गा मंदिर में घुसकर लॉकर की चोरी कर ली थी, लॉकर के अंदर रखे गए माता के मुकुट, गले का हार, छतरी सहित अन्य जेवर को चोरी करने के बाद चोरों ने लॉकर को मंदिर से करीब 1500 मीटर दूर पर फेंक दिया था. मंदिर से चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों के ऊपर एक लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया है.

