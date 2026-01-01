राबड़ी देवी के आवास पहुंचे तेजप्रताप, मां के जन्मदिन पर साथ में काटा केक

जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) प्रमुख और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपनी मां के जन्मदिन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर भावुक संदेश साझा किया है. उन्होंने लिखा कि मां हमारे परिवार की आत्मा हैं, हर हंसी, हर प्रार्थना और हर पल जो घर जैसा लगता है, उसके पीछे आपकी स्थिरता है. तेज प्रताप ने कहा कि यह जीवन, जो प्यार और अपनापन से भरा है, आपकी वजह से ही संभव हुआ.
मां ने हमेशा परिवार को थामे रखा, इससे पहले कि हमें यह समझ आता कि पकड़ना क्या होता है. उन्होंने बिना किसी शर्त के प्यार दिया और हमेशा मजबूत रहीं, चाहे किसी ने उनकी मेहनत और बोझ को देखा या नहीं.
मां को भगवान की देन बताया
तेज प्रताप यादव ने अपने संदेश में कहा कि भगवान मां को भेजते हैं जब वे हर जगह एक साथ नहीं हो सकते. उन्होंने कहा कि हम सभी भाग्यशाली हैं कि हमें उनकी मां जैसी महिला मिली. तेज प्रताप ने अपनी मां को प्रेरणा का स्रोत बताया और उनके जीवन और बलिदान की सराहना की.
उन्होंने आगे लिखा कि मां ने हमेशा देना सीखा, बिना गिनती के प्यार किया और कठिन समय में भी मजबूत बनी रहीं. तेज प्रताप का संदेश उनके परिवार और अनुयायियों के लिए एक भावपूर्ण संदेश बन गया, जिसमें उन्होंने अपनी मां की अहमियत और परिवार में उनके योगदान को सबसे सुंदर तरीके से पेश किया.
बता दें कि अनुष्का यादव संग रिश्ते का मामला सामने आने के बाद लालू यादव ने उन्हें पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया था. वहीं, बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के जन्मदिन के मौके पर करीब 6 महीने के बाद राबड़ी देवी के आवास पर तेज प्रताप यादव पहुंचे. उन्होंने मां राबड़ी देवी के साथ केक काटा और जन्मदिन की बधाई दी.