तेजप्रताप-तेजस्वी यादव में मिट गई दूरियां! बड़े बेटे ने लालू-राबड़ी को दिया दही-चूड़ा भोज का न्योता

मकर संक्रांति से पहले तेज प्रताप यादव राबड़ी आवास पहुंचे और परिवार से मुलाकात की. उन्होंने तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को 14 जनवरी के दही-चूड़ा भोज का निमंत्रण दिया. तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट साझा कर इस मुलाकात को खास बताया. आठ महीने बाद दोनों भाइयों की नजदीकी दिखी, जिसे हालिया राजनीतिक चर्चाओं के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

तेजप्रताप यादव ने तेजस्वी यादव और लालू राबड़ी से मिलकर उन्हें न्योता दिया. (Photo: X/@TejYadav14)
मकर संक्रांति से पहले बिहार की सियासत में एक अहम पारिवारिक मुलाकात देखने को मिली. राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव मंगलवार को पटना स्थित राबड़ी आवास पहुंचे, जहां उन्होंने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव सहित परिवार से मुलाकात की.

तेज प्रताप यादव ने 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर आयोजित होने वाले दही-चूड़ा भोज का औपचारिक निमंत्रण तेजस्वी यादव को दिया. इसी दौरान उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी को भी इस कार्यक्रम में शामिल होने का न्योता दिया. मुलाकात के दौरान माहौल पूरी तरह पारिवारिक रहा. तेज प्रताप अपनी भतीजी कात्यायनी को गोद में खिलाते हुए भी नजर आए, जिसकी तस्वीरें उन्होंने बाद में सोशल मीडिया पर साझा कीं.

सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट
तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इन मुलाकातों की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि वे 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर अपने पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी से मिले और उनका आशीर्वाद लिया. साथ ही उन्होंने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से भी मुलाकात कर मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले “ऐतिहासिक दही-चूड़ा भोज” का निमंत्रण पत्र सौंपा. पोस्ट में उन्होंने भतीजी कात्यायनी को गोद में खिलाने के पल को “अद्भुत” बताया.

तेज प्रताप ने क्या लिखा?
तेज प्रताप ने X पर लिखा, 'आज अपने पिताजी आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, माता जी आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी से 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पहुंचकर मुलाकात कर आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने छोटे भाई और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी से भी भेंट मुलाकात कर कल 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले "ऐतिहासिक दही -चूड़ा भोज" कार्यक्रम हेतु निमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित किया. साथ ही आज अपनी प्यारी भतीजी कात्यायनी को गोद में खिलाने का अद्भुत पल भी प्राप्त हुआ.'


लंबे समय बाद भाइयों में दिखी नजदीकी
यह मुलाकात इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि कुछ दिन पहले दिल्ली के राहुल रिवेन्यू कोर्ट में तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के बीच मुलाकात के दौरान तल्खी देखने को मिली थी. इसके बाद दोनों भाइयों के रिश्तों को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी चर्चा रही थी. ऐसे में करीब आठ महीने बाद दोनों का इस तरह मिलना और पारिवारिक तस्वीरों का सार्वजनिक होना कई संकेत देता है. तेज प्रताप द्वारा पूरे परिवार को एक साथ दही-चूड़ा भोज का न्योता देना और तस्वीरें साझा करना राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि हाल के दिनों में उनके एनडीए में जाने की चर्चाएं जोरों पर थीं और कुछ नेताओं की ओर से उन्हें ऐसे निमंत्रण भी दिए गए थे.

