थिएटरों में करवाया जाता था जबरन काम, पुलिस ने 5 लड़कियों को मुक्त कराया... सोनपुर मेले में बड़ा खुलासा

एशिया के सबसे बड़े सोनपुर मेले में पुलिस ने मंगलवार देर रात बड़े पैमाने पर छापेमारी कर पांच नाबालिग लड़कियों को बरामद किया है. ये लड़कियां विभिन्न थिएटरों में जबरन काम करवाए जाने और प्रताड़ना का शिकार हो रही थीं. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने सभी थिएटरों की घेराबंदी कर गहन तलाशी ली.

दरअसल, सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा माना जाता है. इस बार ये गंभीर आरोपों के कारण चर्चा में है. मेले में मनोरंजन के लिए लगाए गए कई थिएटरों में पूरी रात रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. इन्हीं थिएटरों में कुछ लड़कियों को जबरन काम करवाए जाने और प्रताड़ित किए जाने की सूचना पुलिस को मिली थी.

सूचना मिलते ही सारण के वरीय पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष के निर्देश पर भारी संख्या में पुलिस बल को मेले में भेजा गया. हरिहरनाथ ओपी पुलिस, महिला थाना पुलिस और सामाजिक संगठनों की टीम ने संयुक्त रूप से सभी थिएटरों की घेराबंदी की और एक-एक कर उन्हें खंगाला.

तलाशी अभियान के दौरान पांच नाबालिग लड़कियों को बरामद किया गया, जिन्हें जबरन नचाया जा रहा था और प्रताड़ित किया जा रहा था. बरामद लड़कियों में उत्तर प्रदेश की 2 लड़कियां, मध्यप्रदेश की 1 लड़की, छत्तीसगढ़ की 1 लड़की, नेपाल की 1 लड़की शामिल हैं.

छापेमारी की भनक लगते ही कई थिएटर संचालकों में अफरातफरी मच गई और वे स्थल से बच निकलने की कोशिश करने लगे.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पत्र के बाद कार्रवाई

सारण एसएसपी ने बताया कि कार्रवाई माननीय प्रियांक कानूनगो, सदस्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पत्र के आधार पर की गई. निर्देश मिलने के बाद हरिहरनाथ थाना पुलिस टीम ने सोनपुर मेले में चल रहे विभिन्न थिएटरों में विधिवत छापेमारी की और पांचों नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया.

FIR दर्ज, आगे की जांच जारी

पुलिस ने मामले में हरिहरनाथ थाना कांड संख्या 127/25 दर्ज किया है. लड़कियों के बयान लिए जा रहे हैं और यह जांच की जा रही है कि उन्हें किस तरह मेले तक लाया गया और किन लोगों द्वारा शोषण किया जा रहा था.

पुलिस का कहना है कि मानव तस्करी के एंगल को भी गंभीरता से जांचा जा रहा है.



रिपोर्ट- विकास कुमार