प्रेमिका को लेकर फरार हो गया प्रेमी, लड़का-लड़की के घरवाले आपस में भिड़े, जमकर चले ईंट-पत्थर

बिहार के समस्तीपुर में प्रेम प्रसंग को लेकर बड़ा बवाल हो गया. प्रेमी और प्रेमिका घर से फरार हो गए. इसके बाद लड़की के परिजनों ने लड़के के घर पर हमला कर दिया. इस दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई. लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर चले. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

अफेयर के चक्कर में पूरे गांव में मच गया बवाल. (Photo: Screengrab)
समस्तीपुर में एक लड़की को लेकर उसका प्रेमी घर से फरार हो गया. इसके बाद दोनों के परिवारों में बवाल मच गया. लड़की के परिजनों ने लड़के के घर पर हमला कर दिया. देखते ही देखते गांव में लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर चलने लगे. इस दौरान किसी ने घटना का वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू किया.

घटना समस्तीपुर के मथुरापुर इलाके के दौलतपुर गांव की है. यहां गांव का एक लड़का प्रेमिका को लेकर 26 जनवरी को फरार हो गया. दोनों के बीच अफेयर चल रहा था. लड़की के अचानक लापता होने के बाद उसके परिजनों ने लड़के के घर जाकर विरोध जताया और लड़की की बरामदगी की मांग की.

पहले दिन दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई और लड़की के परिजनों ने युवक के परिवार पर दबाव बनाया कि वे लड़की को जल्द से जल्द वापस लाकर सौंपें. लेकिन जब अगले दिन भी लड़की वापस नहीं लौटी, तो लड़की के परिजन आक्रोशित हो गए. इसके बाद वे झुंड बनाकर युवक के घर पहुंचे और हमला कर दिया. इस दौरान युवक के परिजनों के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद दोनों ओर से लाठी-डंडे चलने लगे और फिर पथराव शुरू हो गया.

इस हिंसक झड़प में कई लोग घायल हो गए. गांव में अफरा-तफरी मच गई और लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हो गए. घटना की गंभीरता को देखते हुए किसी ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और हालात को काबू किया.

पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत कराया. इसके बाद दोनों पक्षों को मथुरापुर थाना ले जाया गया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. लड़की की बरामदगी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

