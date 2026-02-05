scorecardresearch
 
शर्त रखकर पति ने प्रेमी से करवा दी पत्नी की शादी, भरी पंचायत में जिद पर अड़ी थी महिला

समस्तीपुर के वीरनामा गांव में भरी पंचायत के दौरान प्रेमी संग रहने की जिद पर अड़ी महिला की शादी उसके प्रेमी से करवा दी गई. पति ने बच्चे को अपने पास रखने की शर्त पर पत्नी को छोड़ दिया. इस पंचायत और शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

पति ने प्रेमी से करवा दी पत्नी की शादी (Photo: itg)
बिहार के समस्तीपुर जिले से एक चौंकाने वाला और सामाजिक बहस छेड़ने वाला मामला सामने आया है, जहां भरी पंचायत में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ रहने की जिद पर अड़ते हुए पति से अलग होने का फैसला किया. मामला समस्तीपुर जिले के वीरनामा गांव का है. पत्नी की जिद पर हारे पति ने भी  पंचायत के बीच पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

जानकारी के अनुसार, समस्तीपुर जिले के देसुआ गांव की रहने वाली महिला की शादी करीब साढ़े तीन साल पहले वैशाली जिले के एक युवक से हुई थी. शादी के बाद दंपती के दो बच्चे हुए, हालांकि बीमारी के चलते एक बच्चे की मौत हो गई थी. इसके बाद पति-पत्नी अपने एक बच्चे के साथ सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे थे.

इसी दौरान महिला का समस्तीपुर जिले के ही वीरनामा पंचायत अंतर्गत सुपौल गांव के एक युवक से सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क हुआ, जो धीरे-धीरे प्रेम संबंध में बदल गया. जब इस रिश्ते की जानकारी पति को हुई तो घर में विवाद बढ़ने लगा. परिजनों और ग्रामीणों ने कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन महिला अपने फैसले पर अडिग रही.

आखिरकार मामले को सुलझाने के लिए प्रेमी के गांव स्थित वीरनामा पंचायत सरकार भवन में पंचायत बुलाई गई. पंचायत में दोनों पक्षों के परिजन और ग्रामीण मौजूद थे. पंचायत के दौरान महिला को पति के साथ रहने के लिए काफी समझाया गया और सामाजिक मर्यादा का हवाला दिया गया, लेकिन महिला ने खुले तौर पर प्रेमी के साथ ही रहने की इच्छा जाहिर की.

काफी देर तक चली पंचायत के बाद पति ने एक शर्त रखी कि उनका पुत्र उसके पास रहेगा, तभी वह पत्नी की शादी उसके प्रेमी से कराने को तैयार होगा. महिला ने पंचायत में ही अपने बच्चे को पति के हवाले कर दिया. इसके बाद पति ने पत्नी का हाथ पकड़कर प्रेमी के हाथ में सौंप दिया और पंचायत की मौजूदगी में दोनों की शादी करवा दी गई.

हालांकि पंचायत में मौजूद कुछ जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने इस कदम को उचित नहीं ठहराया, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए इसे अंतिम समाधान बताया गया. शादी के दौरान मौजूद लोगों ने वीडियो भी बनाया, जिसमें महिला और उसका प्रेमी शादी से खुश नजर आ रहे हैं. शादी के बाद पति अपने बच्चे को लेकर घर लौट गया. फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिस पर लोग पक्ष-विपक्ष में तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

 

 

 

