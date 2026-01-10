सांप ने डंसा तो तीन-तीन कोबरा लेकर अस्पताल पहुंच गया युवक और फिर...

बिहार के रोहतास में सासाराम सदर अस्पताल में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक युवक इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचा और उसके साथ एक बोरे में तीन-तीन विशाल कोबरा सांप निकले. यह मामला राजपुर थाना क्षेत्र के गौतम कुमार से जुड़ा है, जिन्हें एक कोबरा ने डस लिया था. हैरानी की बात यह रही कि सांप के काटने के बाद घबराए गौतम इलाज कराने अस्पताल तो पहुंचे, लेकिन साथ में तीनों कोबरा को भी लेकर आ गए.

और पढ़ें

कोबरा लेकर अस्पताल पहुंचा युवक

जानकारी के अनुसार, गौतम कुमार सांप पकड़ने में माहिर है और लंबे समय से यह काम करता आ रहा है. गांव या आसपास के इलाकों में जहां भी सांप निकलने की सूचना मिलती है, गौतम वहां पहुंचकर सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़ता है और बाद में जंगल में छोड़ देता है. इसी क्रम में उसने पिछले दो-तीन दिनों में तीन बड़े कोबरा पकड़े थे, जिन्हें वह जंगल में छोड़ने के लिए ले जा रहा था.

घटना के दिन गौतम गांव में बोरे से सांपों को बाहर निकालकर उन्हें 'हवा खिलाने' के लिए निकाल रहा था. इसी दौरान एक विषैले कोबरा ने उस पर हमला कर दिया और उसे डस लिया. सांप के काटते ही गौतम घबरा गया और बिना देर किए इलाज के लिए सासाराम के सदर अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा. लेकिन वह अपने साथ उन तीनों सांपों को भी लेकर निकल पड़ा, जिन्हें वह पहले से बोरे में रखे हुए था.

Advertisement

गौतम कुमार को कोबरा ने डसा, सांप पकड़ने में है एक्सपर्ट

जब गौतम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचा और बोरे से तीनों सांप बाहर निकाले, तो वहां मौजूद मरीजों, उनके परिजनों और अस्पताल कर्मियों में हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि तीनों कोबरा करीब 8 से 10 फीट लंबे थे, जिन्हें देखकर लोग डर के मारे इधर-उधर भागने लगे. कुछ देर के लिए अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

अस्पताल प्रशासन ने स्थिति को संभालते हुए तुरंत गौतम का इलाज शुरू कराया. डॉक्टरों के अनुसार, समय पर अस्पताल पहुंच जाने के कारण उसकी हालत फिलहाल स्थिर है और वह खतरे से बाहर बताया जा रहा है. उसका इलाज जारी है और डॉक्टर उसकी लगातार निगरानी कर रहे हैं.

उधर, पकड़े गए तीनों कोबरा सांपों को वन विभाग के हवाले करने की तैयारी की जा रही है. प्रशासन का कहना है कि सांपों को सुरक्षित तरीके से जंगल में छोड़ा जाएगा, ताकि किसी को नुकसान न पहुंचे.



---- समाप्त ----