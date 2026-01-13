बिहार: BPSC शिक्षिका ने की खुदकुशी, कमरे में फंदे से लटकता मिला शव... 2 साल पहले हुई थी शादी

बिहार के रोहतास जिले में BPSC शिक्षिका ने अपने ही कमरे में फांसी लगाकर की खुदकुशी कर ली. जानकारी के मुताबिक मृतक शिक्षिक तिलौथू के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केरपा में पदस्थापित थी. शिक्षिका का नाम सविता कुमारी था. फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस शिक्षिका के शिक्षक पति विवेक कुमार से पूछताछ कर रही है. घटना तिलौथू थाना क्षेत्र की है.

और पढ़ें

पुलिस ने 29 वर्षीय सविता कुमारी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल भेज दिया है. मृतक शिक्षिका के पति विवेक कुमार भी डेहरी के एक विद्यालय में शिक्षक हैं. पुलिस ने विवेक कुमार को पूछताछ के लिए थाने में बिठाया है. शिक्षिका ने सुसाइड क्यों किया, इसके पीछे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली के साकेत कोर्ट में कोर्ट कर्मी की आत्महत्या, सुसाइड नोट में काम का दबाव बताया कारण

2 साल पहले हुई थी शादी

मृतक शिक्षिका का मायका कैमूर के भभुआ में था. 2 साल पहले ही उसकी शादी कैमूर के ही चांद थाना क्षेत्र के रहने वाले शिक्षक विवेक कुमार से हुई थी. सविता हल ही में पूर्णिया से स्थानांतरित होकर तिलौथू के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, केरपा में आई थी. पुलिस को सुबह सूचना मिली कि शिक्षिका सविता तिलौथू में स्थित अपने एक किराए के मकान में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है. वहीं सूचना लगते ही शिक्षिका के परिजन भी मौके पर पहुंच चुके हैं.

Advertisement

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----