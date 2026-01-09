दिल्ली के साकेत कोर्ट में कोर्ट कर्मी की आत्महत्या, सुसाइड नोट में काम का दबाव बताया कारण

दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में एक दुखद घटना हुई जब कोर्ट में कार्यरत कर्मचारी हरिश सिंह ने आत्महत्या कर ली. हरिश सिंह साकेत कोर्ट में कार्यरत थे. उन्होंने कोर्ट भवन की ऊपरी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी, जिससे कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया.

पुलिस को तुरंत घटना की सूचना दी गई और वे तुरंत मौके पर पहुंच गए. वहां उन्हें हरिश सिंह का शव मिला, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी.

घटनास्थल से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें हरिश सिंह ने अपनी मानसिक परेशानी और काम के दबाव को अपनी आत्महत्या का मुख्य कारण बताया है.

परिजनों और सहकर्मियों ने बताया कि हरिश सिंह लंबे समय से मानसिक तनाव से जूझ रहे थे. इसके अलावा वह शारीरिक रूप से भी विकलांग थे, जिससे उनका जीवन और भी कठिन हो गया था. वे लगातार कार्य दबाव और मानसिक तनाव के कारण परेशान थे.

इस घटना के बाद कोर्ट प्रशासन और कर्मचारियों में शोक का माहौल है. पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और मृतक के परिजनों तथा सहकर्मियों से बातचीत कर रही है, ताकि स्थिति की गहराई से समझ हासिल की जा सके. फिलहाल जांच में किसी तरह की आपराधिक साजिश के संकेत नहीं मिले हैं.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही जांच पूरी कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस दुखद घटना ने एक बार फिर मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे और कार्यस्थल पर तनाव के गंभीर प्रभावों पर ध्यान खींचा है.

