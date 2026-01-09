scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

दिल्ली के साकेत कोर्ट में कोर्ट कर्मी की आत्महत्या, सुसाइड नोट में काम का दबाव बताया कारण

दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में कार्यरत एक कर्मी ने कोर्ट की ऊपरी मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. पुलिस को मौके से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उन्होंने मानसिक परेशानी और कार्य दबाव को मुख्य कारण बताया.

Advertisement
X
मानसिक तनाव से जूझ रहे कर्मचारी ने कर ली आत्महत्या (File Photo: ITG)
मानसिक तनाव से जूझ रहे कर्मचारी ने कर ली आत्महत्या (File Photo: ITG)

दिल्ली के साकेत कोर्ट परिसर में एक दुखद घटना हुई जब कोर्ट में कार्यरत कर्मचारी हरिश सिंह ने आत्महत्या कर ली. हरिश सिंह साकेत कोर्ट में कार्यरत थे. उन्होंने कोर्ट भवन की ऊपरी मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी, जिससे कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया.

पुलिस को तुरंत घटना की सूचना दी गई और वे तुरंत मौके पर पहुंच गए. वहां उन्हें हरिश सिंह का शव मिला, जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. 

घटनास्थल से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें हरिश सिंह ने अपनी मानसिक परेशानी और काम के दबाव को अपनी आत्महत्या का मुख्य कारण बताया है. 

सम्बंधित ख़बरें

जहरीली धुंध में घिरी दिल्ली और सवालों के घेरे में प्रदूषण नियंत्रक संस्था CAQM (Photo: PTI)
अरबों खर्च, दर्जनों बैठकें... फिर भी दिल्ली में दमघोंटू हवा, SC की फटकार में घिरा CAQM
How supporters welcomed Delhi riots accused after jail release
दिल्ली दंगों के आरोपियों का जेल से बाहर आने पर स्वागत
Political controversy after stone pelting at Faiz Illahi mosque near Turkman gate Delhi
तुर्कमान गेट पर मस्जिद के पास पत्थरबाजी और सियासी विवाद
Delhi demolition, Turkman Gate, Old Delhi, demolition drive
दिल्ली में अतिक्रमण पर HC सख्त... जामा मस्जिद के आसपास सर्वे के निर्देश
Delhi NCR Weather Forecast
ठंड से कांपी देश की राजधानी, दिल्ली में एक महीने का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड

परिजनों और सहकर्मियों ने बताया कि हरिश सिंह लंबे समय से मानसिक तनाव से जूझ रहे थे. इसके अलावा वह शारीरिक रूप से भी विकलांग थे, जिससे उनका जीवन और भी कठिन हो गया था. वे लगातार कार्य दबाव और मानसिक तनाव के कारण परेशान थे.

इस घटना के बाद कोर्ट प्रशासन और कर्मचारियों में शोक का माहौल है. पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और मृतक के परिजनों तथा सहकर्मियों से बातचीत कर रही है, ताकि स्थिति की गहराई से समझ हासिल की जा सके. फिलहाल जांच में किसी तरह की आपराधिक साजिश के संकेत नहीं मिले हैं.

Advertisement

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जल्द ही जांच पूरी कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस दुखद घटना ने एक बार फिर मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे और कार्यस्थल पर तनाव के गंभीर प्रभावों पर ध्यान खींचा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement