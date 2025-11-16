मर्डर का आरोपी, UP कनेक्शन और RJD वार रूम का इंचार्ज... कौन है रमीज नेमत? जिसने लालू परिवार में मचाया बवंडर

बिहार चुनाव नतीजों के बाद राष्ट्रीय जनता दल (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के परिवार में मचा घमासान अब एक गंभीर मोड़ ले चुका है. लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने जिस शख्स रमीज नेमत पर उन्हें परिवार से बाहर करने और पार्टी की बदहाली का आरोप लगाया है, उनका सीधा कनेक्शन उत्तर प्रदेश से है.

रमीज, जो पिछले दो साल से तेजस्वी यादव की टीम का एक प्रमुख हिस्सा रहे हैं और इस बार उनके 'वार रूम' की जिम्मेदारी संभाल रहा थे. वह यूपी के बाहुबली पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं.

रोहिणी आचार्य ने एक चौंकाने वाला बयान देते हुए कहा, "मेरा अब कोई परिवार नहीं है. संजय, रमीज़ और तेजस्वी यादव से पूछिए… उन्हीं लोगों ने मुझे परिवार से बाहर कर दिया, क्योंकि वे ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते. आज पूरा देश सवाल कर रहा है कि पार्टी इस हालत में कैसे पहुंची?"

रमीज का यूपी कनेक्शन और मर्डर का आरोप

रमीज नेमत के पिता का नाम नियमतुल्लाह खान है. उनका कनेक्शन यूपी के बलरामपुर जिले से है, जो नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है. रमीज के ससुर, रिजवान जहीर, समाजवादी पार्टी (SP) के नेता और बलरामपुर से पूर्व सांसद हैं.

रमीज पर बलरामपुर की तुलसीपुर नगर पंचायत के चेयरमैन फिरोज 'पप्पू' की 4 जनवरी 2022 को गोली मारकर हत्या करने का आरोप है. फिरोज 'पप्पू' की हत्या के पीछे की वजह राजनीतिक अदावत बताई जाती है. रिजवान जहीर अपनी बेटी जेबा रिजवान को तुलसीपुर का अध्यक्ष बनवाना चाहता थे, लेकिन फिरोज पप्पू की पत्नी चुनाव जीत गई थीं.

फिरोज पप्पू हत्याकांड में रिजवान जहीर अभी भी जेल में बंद है. पुलिस ने इस मामले में रिजवान जहीर के साथ-साथ उसकी बेटी जेबा रिजवान और दामाद रमीज नेमत को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

"की पर्सन" की भूमिका

रमीज नेमत और जेबा रिजवान इस वक्त जमानत पर बाहर हैं. रमीज नेमत पर बलरामपुर के तुलसीपुर और कौशाम्बी के कोखराज थाने में हत्या, गैंगस्टर एक्ट सहित कुल 12 मुकदमे दर्ज हैं.

लखनऊ में इस पूरे प्रकरण को लेकर राजनीतिक हलकों में हलचल है, क्योंकि तेजस्वी यादव की राजनीतिक रणनीतियों में रमीज की भूमिका "की पर्सन" मानी जा रही है. रमीज और तेजस्वी यादव दोनों एक ही क्रिकेट क्लब में खेले हैं. रमीज, ससुर रिजवान जहीर के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मिलते रहे हैं.

रमीज नेमत जमानत पर बाहर होने के बावजूद, सपा के बाहुबली पूर्व सांसद के कनेक्शन का उपयोग करके बलरामपुर की सियासत में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और तेजस्वी यादव की टीम में भी उसने बीते दो साल से जगह बना रखी थी.

