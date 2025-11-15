scorecardresearch
 

Feedback

रोहिणी का भाई पर बड़ा आरोप, बोलीं- तेजस्वी ने मुझे घर से निकाला, संजय-रमीज से सवाल करेंगे तो चप्पल से मारा जाएगा

बिहार चुनाव नतीजों के बाद RJD प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से संबंध खत्म करने की घोषणा कर दी है. उन्होंने तेजस्वी यादव के करीबी संजय यादव और रमीज पर दबाव बनाने का आरोप लगाया. इस्तीफे के बाद उन्होंने कहा, "मेरा कोई परिवार नहीं, जिम्मेदारी नहीं लेनी है, सवाल पूछोगे तो गाली दी जाएगी."

Advertisement
X
रोहिणी आचार्य ने राबड़ी देवी आवास से निकलते हुए तेजस्वी यादव पर आरोप लगाए. (File Photo: ITG)
रोहिणी आचार्य ने राबड़ी देवी आवास से निकलते हुए तेजस्वी यादव पर आरोप लगाए. (File Photo: ITG)

बिहार विधानसभा चुनाव में RJD की करारी हार के बाद पार्टी के भीतर बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया है. RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी और पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रोहिणी आचार्य ने शनिवार को राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया. वह राबड़ी देवी के आवास से बाहर निकलीं और मीडिया से कहा, "मेरा कोई परिवार नहीं है. जिम्मेदारी नहीं लेनी है. चाणक्य से पूछिए… जाकर संजय यादव, तेजस्वी से पूछिए. सवाल पूछने पर गाली दिया जाएगा, चप्पल से पिटवाया जाएगा." उन्होंने तेजस्वी यादव पर परिवार से निकाले जाने का आरोप लगाया.

रोहिणी आचार्य ने अपने इस्तीफे के बाद एक्स पर भी स्पष्ट शब्दों में लिखा कि वह राजनीति से संन्यास ले रही हैं और परिवार से संबंध खत्म कर रही हैं. उन्होंने दावा किया कि तेजस्वी यादव के सलाहकार संजय यादव और एक रमीज ने उनसे ऐसा करने के लिए कहा था। उन्होंने लिखा, "मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं. यही संजय यादव और रमीज चाहते थे, और अब मैं पूरा दोष अपने ऊपर ले रही हूं."

यह भी पढ़ें: पहले तेज प्रताप, अब रोहिणी ने छोड़ा परिवार... कौन हैं संजय यादव जिनकी वजह से लालू परिवार में रार

सम्बंधित ख़बरें

बिहार चुनाव के नतीजों पर क्या बोले राहुल गांधी (File Photo: PTI)
'चुनाव शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था...', बिहार में करारी शिकस्त पर बोले राहुल गांधी 
bihar election
कोई 27, कोई 95 वोट से हारा... बिहार की वो सीटें जहां मामूली अंतर से तय हुआ रिजल्ट 
बिहार में जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने क्या-क्या कहा (Photo: PTI)
'छठ को यूनेस्को लिस्ट में शामिल करवाने का प्रयास कर रहे...', PM मोदी का ऐलान 
For all the noise, BJP strategists insist the “Shinde model” simply does not apply in Bihar. The comparison, they argue, is misplaced and far-fetched.
NDA की जीत के बाद CM नीतीश के आवास की बढ़ी सुरक्षा, क्या ये बयान है वजह? 
बीजेपी ने कैसे जीता बिहार (File Photo)
एक फीडबैक और BJP ने बदल दी पूरी रणनीति... बिहार में NDA को ऐसे मिली दमदार जीत 

डॉक्टर से नेता बनीं रोहिणी ने 2024 लोकसभा चुनाव में सारण सीट से RJD के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वह बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से हार गईं. इसके बाद से ही उनका परिवार और पार्टी से दूरी बढ़ता दिख रहा था. बताया जा रहा है कि रोहिणी पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गई हैं. कहा जा रहा है कि रोहिणी वापस सिंगापुर जा रही हैं.

Advertisement

चुनाव से कई महीने पहले ही उन्होंने RJD, लालू यादव और भाई तेजस्वी यादव को एक्स पर अनफॉलो कर दिया था. उनके लगातार भावुक और संकेतभरे पोस्ट से साफ था कि परिवार के भीतर खींचतान बढ़ चुकी है.

2022 में रोहिणी ने पिता को दी थी किडनी

रिपोर्ट्स के मुताबिक विवाद की जड़ 2022 में पिता लालू यादव को दिए गए उनके किडनी डोनेशन पर उठे सवाल और उस पर होने वाली छींटाकशी थी. रोहिणी इस मुद्दे पर कई बार सार्वजनिक तौर पर अपनी नाराजगी जता चुकी थीं.

तेजस्वी यादव के सबसे करीबी और राज्यसभा सांसद संजय यादव की बढ़ती भूमिका भी विवाद का बड़ा कारण मानी जा रही है. बिहार अधिकार यात्रा के दौरान RJD बस में उनकी आगे बैठी एक तस्वीर पर रोहिणी ने नाराजगी जताई थी, जिसके बाद पार्टी के भीतर उनका विरोध तेज हो गया.

रोहिणी को परिवार के भीतर से भी आलोचना का सामना करना पड़ा और सोशल मीडिया पर उन्हें कथित राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर ट्रोल किया गया. आरोपों से तंग आकर उन्होंने किडनी डोनेशन पर उठे सवालों को "झूठा और दुर्भावनापूर्ण" बताते हुए खुलकर बयान भी दिया था.

इस बीच, तेज प्रताप यादव की हालिया विवादों के बाद RJD से निष्कासन ने परिवार की स्थिति और अस्थिर कर दी. तेज प्रताप ने खुलकर रोहिणी का समर्थन किया था और यहां तक कि विरोधियों के खिलाफ "सुदर्शन चक्र" का जिक्र करते हुए भावनात्मक संदेश दिए थे.

Advertisement

संजय यादव पर रोहिणी की सीधी नाराजगी

रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव पर सीधा हमला बोला है. इससे पहले भी लालू परिवार के कई सदस्य संजय पर पार्टी के टिकट बंटवारे और आंतरिक फैसलों में जरूरत से ज्यादा दखल देने का आरोप लगा चुके हैं. तेज प्रताप तो संजय को "जयचंद" तक कह चुके हैं और दावा करते हैं कि परिवार से उनकी दूरी की वजह भी वही हैं.

BJP का आरजेडी पर वार

बीजेपी ने भी इस विवाद का फायदा उठाते हुए आरजेडी और तेजस्वी यादव पर हमला बोला है. बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि लालू यादव की वही बेटी जिसने उन्हें किडनी देकर जीवन बचाया, आज वही परिवार और पार्टी से दूर हो रही है. उन्होंने कहा कि पहले बड़े बेटे तेज प्रताप को अलग किया गया और अब बेटी रोहिणी भी परिवार से दूरी बना रही हैं. बीजेपी का आरोप है कि आरजेडी परिवार "भीतरघात" और "बिहार को नुकसान पहुंचाने वालों के प्रभाव" का शिकार हो चुका है.

यह भी पढ़ें: परिवार छोड़ते हुए रोहिणी आचार्य ने जिस रमीज का किया जिक्र वो कौन? लालू की बेटी ने खुद बताया

लालू परिवार में बढ़ता 'परिवार युद्ध'

लालू यादव ने कुछ महीनों पहले तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया था, जब उन्होंने अनुष्का यादव के साथ अपने रिश्ते की बात सार्वजनिक की. अब रोहिणी आचार्य द्वारा अपने परिवार से दूरी की घोषणा के बाद यह विवाद और गहरा गया है. लालू परिवार में फूट बढ़ती जा रही है और लोग इसे 'परिवार युद्ध' कहने लगे हैं. मौजूदा घटनाक्रम ने आरजेडी की अंदरूनी राजनीति को पूरी तरह हिला दिया है.

Advertisement

कौन हैं रमीज?

रोहिणी आचार्य ने तेजस्वी यादव और संजय यादव के अलावा रमीज पर आरोप लगाया है. रमीज, तेजस्वी यादव की कोर टीम का मेंबर का हिस्सा हैं. तेजस्वी यादव की कोर टीम में रमीज, अदनान और शारिक - संजय यादव के साथ मिलकर काम करते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement