scorecardresearch
 

Feedback

नेपाल में भारी बारिश से बिहार में बिगड़े हालात, रक्सौल में बाढ़ से जनजीवन अस्त-व्यस्त

नेपाल में लगातार बारिश के बाद सिरिसिया नदी उफान पर है जिससे रक्सौल नगर परिषद के कई वार्ड जलमग्न हो गए हैं. घरों और सरकारी दफ्तरों में दो से तीन फीट तक पानी भर गया है. अस्पतालों में मरीजों को इलाज कराने के लिए पानी में चलना पड़ रहा है. भारतीय महावाणिज्य दूतावास और अनुमंडल कार्यालय तक बाढ़ का पानी घुस आया है. स्थानीय लोग हालात से बेहद परेशान हैं.

Advertisement
X
रक्सौल में बिगड़े हालात, दफ्तर, अस्पताल डूबे (Photo: Screengrab)
रक्सौल में बिगड़े हालात, दफ्तर, अस्पताल डूबे (Photo: Screengrab)

नेपाल में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश ने बिहार के कई जिलों में तबाही मचा दी है. नदियां उफान पर हैं और उनका असर भारत-नेपाल सीमा से लगे इलाकों में साफ देखा जा सकता है. रक्सौल नगर परिषद के कई वार्ड बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिससे लोगों के घरों में पानी भर गया है और उनका जनजीवन पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है.

रक्सौल को नेपाल से जोड़ने वाली सिरिसिया नदी इस समय रौद्र रूप में है. नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण निचले इलाकों में दो से तीन फीट तक पानी भर चुका है. सुंदरपुर इलाके में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं, जहां डंकन हॉस्पिटल और चर्म रोग अस्पताल में मरीजों को इलाज के लिए पानी से होकर आना-जाना पड़ रहा है. मरीजों और उनके परिजनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

बाढ़ की चपेट में घर और सरकारी दफ्तर

सम्बंधित ख़बरें

बिहार विधानसभा चुनाव दो चरणों में हो सकता है. (Photo- ITG)
बिहार में चुनावी बिगुल... कुछ देर में EC की पीसी, वोटिंग की तारीख का होगा ऐलान 
kosi river bihar flood due to nepal rains
Bihar में Kosi River का कहर, घरों में घुसा पानी 
Election Commission of India Press Conference Bihar Election 2025 Date Live Updates
बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां देखें लाइव 
Bihar Flood
नेपाल में बारिश, बिहार में तबाही... बाढ़ जैसे हालात 
Bihar CM Nitish Kumar
जहां नीतीश, वहीं जीत... बिहार में पिछले चुनावों का ट्रेंड क्या कहता है 

केवल अस्पताल ही नहीं, बल्कि सरकारी कार्यालय भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं. भारतीय महावाणिज्य दूतावास, रक्सौल अनुमंडल कार्यालय और आधा दर्जन से ज्यादा सरकारी दफ्तरों में पानी भर गया है. यहां तक कि कई जगह गैस सिलेंडर और घरेलू सामान पानी में डूबे दिखाई दे रहे हैं.

Advertisement

स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल बारिश के मौसम में रक्सौल के निचले इलाकों की यही स्थिति हो जाती है, लेकिन इस बार हालात ज्यादा भयावह हैं. प्रशासन की ओर से अब तक राहत कार्य की कोई बड़ी पहल नहीं दिख रही है.

अस्पताल में घुटनों तक भरा पानी

एक महिला मरीज ने बताया कि अस्पताल तक पहुंचने के लिए उन्हें घुटने-भर पानी पार करना पड़ता है. वहीं, एक राहगीर ने कहा कि गलियों में नाव जैसी स्थिति बन गई है और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी परेशान हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि नेपाल की नदियों पर बारिश का सीधा असर बिहार की निचले इलाके पर पड़ता है. यही कारण है कि रक्सौल जैसे इलाके बार-बार बाढ़ की चपेट में आते हैं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement