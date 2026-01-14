पूर्णिया गैंगरेप: एक्शन मोड में आईजी, इरफान समेत तीन आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश तेज

पूर्णिया जिले के डगरूआ इलाके में 24 वर्षीय युवती के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. मुख्य आरोपी मोहम्मद जुनैद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर नामजद आरोपी मोहम्मद इरफान समेत दो अन्य को गिरफ्तार कर लिया है. इस जघन्य मामले में अब तक कुल तीन आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्णिया रेंज के आईजी विवेकानंद ने खुद कमान संभाली है. पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने इस संवेदनशील केस को प्राथमिकता में लेते हुए पूर्णिया एसपी स्वीटी सेहरावत के साथ उच्च स्तरीय बैठक की. आईजी ने साफ कहा कि किसी भी युवती के साथ गलत होना बेहद गंभीर अपराध है और इसमें कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा.

मोहम्मद इरफान समेत दो अन्य गिरफ्तार

आईजी विवेकानंद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पीड़िता के साथ गलत हुआ है और यही उनके लिए सबसे अहम मुद्दा है. उन्होंने बताया कि अब तक कुल पांच आरोपियों की पहचान कर ली गई है. शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों को तुरंत लगाया गया है. डगरूआ निवासी मोहम्मद इरफान की गिरफ्तारी को इस केस में अहम कड़ी माना जा रहा है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों से उस रात गैरेज में हुई घटना को लेकर गहन पूछताछ की जा रही है. पुलिस का मुख्य फोकस उन तीन अन्य आरोपियों की पहचान पर है, जिन्हें जुनैद ने वारदात वाली रात अपने गैरेज में बुलाया था. पुलिस का दावा है कि तकनीकी साक्ष्यों और आरोपियों के बयानों के आधार पर फरार आरोपियों की घेराबंदी कर ली गई है.

अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी तेज

बताया गया है कि शनिवार की रात घने कोहरे के बीच चंपानगर निवासी पीड़िता को नेवालाल चौक से स्विफ्ट डिजायर कार में अगवा किया गया था. इसके बाद उसे गैरेज ले जाकर छह लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. पीड़िता, जो ब्लड ट्यूमर की मरीज और दो बच्चों की मां है, फिलहाल जीएमसीएच में भर्ती है और पुलिस सुरक्षा में उसका इलाज चल रहा है.

