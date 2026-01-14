scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पूर्णिया गैंगरेप: एक्शन मोड में आईजी, इरफान समेत तीन आरोपी गिरफ्तार, बाकी की तलाश तेज

पूर्णिया के डगरूआ इलाके में 24 वर्षीय युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. आईजी विवेकानंद के निर्देश पर मुख्य आरोपी जुनैद के बाद मोहम्मद इरफान समेत दो अन्य गिरफ्तार किए गए हैं. कुल तीन गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है.

Advertisement
X
सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई. (Representative image)
सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई. (Representative image)

पूर्णिया जिले के डगरूआ इलाके में 24 वर्षीय युवती के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. मुख्य आरोपी मोहम्मद जुनैद की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर नामजद आरोपी मोहम्मद इरफान समेत दो अन्य को गिरफ्तार कर लिया है. इस जघन्य मामले में अब तक कुल तीन आरोपियों को हिरासत में लिया जा चुका है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पूर्णिया रेंज के आईजी विवेकानंद ने खुद कमान संभाली है. पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने इस संवेदनशील केस को प्राथमिकता में लेते हुए पूर्णिया एसपी स्वीटी सेहरावत के साथ उच्च स्तरीय बैठक की. आईजी ने साफ कहा कि किसी भी युवती के साथ गलत होना बेहद गंभीर अपराध है और इसमें कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा.

मोहम्मद इरफान समेत दो अन्य गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

गैंगरेप का आरोपी दारोगा फरार (Photo: Screengrab)
'दारोगा की नौकरी से मत उलझो, नहीं तो...', कानपुर गैंगरेप पीड़िता के भाई को मिली धमकी
गैंगरेप का आरोपी दारोगा फरार (Photo: Screengrab)
'गैंगरेप करने वाला आपके जैसे कपड़े पहने था', आरोपी दारोगा अमित मौर्या से बोली थी पीड़िता
कानपुर रेप कांड का आरोपी दारोगा अब भी फरार. (Photo: Screengrab)
कानपुर गैंगरेप में पुलिस की चूक पर बड़ी कार्रवाई... ACP हटाए गए, चौकी इंचार्ज निलंबित
गैंगरेप का आरोपी दारोगा फरार (Photo: Screengrab)
'मुझे घर जाना है', डरकर रो पड़ी पीड़िता, स्कॉर्पियों में गैंगरेप करने वाला दारोगा अब तक फरार
मां के काम जाने पर घटना हुई. (Representational Image)
5 महीने की गर्भवती हुई तो परिजनों को पता चला गैंगरेप, दोषी को मरते दम तक आजीवन कारावास

आईजी विवेकानंद ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पीड़िता के साथ गलत हुआ है और यही उनके लिए सबसे अहम मुद्दा है. उन्होंने बताया कि अब तक कुल पांच आरोपियों की पहचान कर ली गई है. शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों को तुरंत लगाया गया है. डगरूआ निवासी मोहम्मद इरफान की गिरफ्तारी को इस केस में अहम कड़ी माना जा रहा है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों से उस रात गैरेज में हुई घटना को लेकर गहन पूछताछ की जा रही है. पुलिस का मुख्य फोकस उन तीन अन्य आरोपियों की पहचान पर है, जिन्हें जुनैद ने वारदात वाली रात अपने गैरेज में बुलाया था. पुलिस का दावा है कि तकनीकी साक्ष्यों और आरोपियों के बयानों के आधार पर फरार आरोपियों की घेराबंदी कर ली गई है.

Advertisement

अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी तेज

बताया गया है कि शनिवार की रात घने कोहरे के बीच चंपानगर निवासी पीड़िता को नेवालाल चौक से स्विफ्ट डिजायर कार में अगवा किया गया था. इसके बाद उसे गैरेज ले जाकर छह लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. पीड़िता, जो ब्लड ट्यूमर की मरीज और दो बच्चों की मां है, फिलहाल जीएमसीएच में भर्ती है और पुलिस सुरक्षा में उसका इलाज चल रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement