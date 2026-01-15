scorecardresearch
 
32 साल की महिला को डायन कहकर मार डाला... बिहार के पटना में खौफनाक वारदात, पांच लोग घायल

पटना के बिहटा में अंधविश्वास का खौफनाक मामला सामने आया है. डायन होने का आरोप लगाकर 32 वर्षीय महिला की लोहे की रॉड और लाठियों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई. घटना के दौरान महिला को बचाने पहुंचे उसके परिवार के पांच अन्य सदस्य भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

पटना में डायन कहकर महिला की हत्या. (File Photo: ITG)
Bihar News: पटना के बिहटा इलाके के बाजितपुर गांव में अंधविश्वास की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां डायन होने का आरोप लगाकर 32 साल की महिला जूली देवी की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई. घटना के दौरान महिला को बचाने पहुंचे उसके परिवार के पांच अन्य सदस्य भी गंभीर रूप से घायल हो गए. इस वारदात के बाद पूरे गांव में तनाव और दहशत का माहौल बना हुआ है.

जानकारी के अनुसार, मृतका जूली देवी अपने मायके बाजितपुर गांव आई हुई थी. इसी दौरान पड़ोस के एक परिवार में छह माह के बच्चे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. बच्चे की मौत को लेकर परिजनों ने अंधविश्वास के चलते जूली देवी पर डायन होने का आरोप लगा दिया. इसी आरोप के बाद गांव के कुछ लोगों ने जूली देवी और उसके परिवार पर हमला कर दिया.

आरोप है कि हमलावरों ने लोहे की रॉड, लाठी और ईंट-पत्थरों से जूली को बेरहमी से पीटा, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई. जब परिजन बीच-बचाव के लिए पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट की गई, जिसमें पांच लोग घायल हो गए. सभी घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Patna Woman Killed Over Witchcraft Allegation Five Injured

घटना की सूचना मिलते ही बिहटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

यह भी पढ़ें: 52 साल की महिला को डायन बताकर उतारा मौत के घाट... पति पर भी धारदार हथियार से किया हमला

थानाध्यक्ष अमित कुमार ने कहा कि मृतक महिला के परिजनों ने बताया है कि जूली की हत्या डायन के विवाद को लेकर की गई है. गोतिया में 6 माह के बच्चे की मौत हुई थी, जिसको लेकर आरोपियों ने परिवार पर डायन का आरोप लगाया और मारपीट करने लगे. इस दौरान लोहे के रॉड और ईंट पत्थर से पीट-पीटकर हत्या की गई है. इसके अलावा बीच बचाव में जब परिवार के अन्य लोग पहुंचे, तो उन्हें भी घायल कर दिया गया.

