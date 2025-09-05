52 साल की महिला को डायन बताकर उतारा मौत के घाट... पति पर भी धारदार हथियार से किया हमला

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से अंधविश्वास के नाम पर हुई एक दर्दनाक घटना सामने आई है. यहां एक महिला को डायन बताकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया. वहीं, महिला के पति पर भी धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया.

एजेंसी के अनुसार, यह घटना ओबरा थाना क्षेत्र के परसोई गांव की है. मृतका की पहचान 52 वर्षीय राजवंती और उसके पति की पहचान 57 वर्षीय बाबूलाल खरवार के रूप में हुई है. बुधवार की देर रात दोनों अपने घर पर मौजूद थे, तभी गांव का ही एक व्यक्ति गुलाब अपने साथियों के साथ उनके घर में घुस आया. उसने दंपति पर जादू-टोना करने का आरोप लगाया और धारदार हथियार से हमला कर दिया.

यह भी पढ़ें: बिहार के पूर्णिया में डायन के शक में एक ही परिवार के पांच लोगों को जिंदा जलाया, गांव में दहशत

हमले में राजवंती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाबूलाल गंभीर रूप से घायल हो गए. आनन-फानन में पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी और घायल बाबूलाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

Advertisement

ओबरा थाना प्रभारी राजेश सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच में मामला अंधविश्वास और पुराने विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है. वहीं, एएसपी अनिल कुमार ने बताया कि मुख्य आरोपी गुलाब को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ हत्या और हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है. पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है.

आज भी कई जगहों पर जादू-टोना और डायन प्रथा जैसी मान्यताएं लोगों की सोच पर हावी हैं, जिसके चलते निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है. फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया गया है.

---- समाप्त ----