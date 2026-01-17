scorecardresearch
 
लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बी प्राक से मांगी फिरौती, जान से मारने की दी धमकी, डरे सिंगर ने दर्ज करवाई FIR

सिंगर बी प्राक ने खुद को मिली फिरौती कॉल मामले में मोहाली के सोहाना थाने में FIR दर्ज करवाई है. इस शिकायत की डिटेल्स भी सामने आ गई हैं. FIR में बताया गया है कि 5 जनवरी को शिकायतकर्ता बी प्राक को उनके यूके के इंटरनेशनल मोबाइल नंबर पर कॉल आई थी. इसमें पैसों की मांग की गई.

सिंगर बी प्राक ने दर्ज करवाई FIR (Photo: Screengrab)
बॉलीवुड के जाने माने सिंगर बी प्राक को 10 करोड़ रुपये की फिरौती और जान से मारने की धमकी दी गई थी. सिंगर को कई कॉल आए, जिनमें उनसे पैसों की मांग की गई और साथ ही कहा गया कि अगर धनराशि नहीं दी गई तो उन्हें 'मिट्टी में मिला' दिया जाएगा. अब बी प्राक को मिली इन फिरौती कॉल मामले में मोहाली के सोहाना थाने में FIR दर्ज की गई है. इस शिकायत की डिटेल्स भी सामने आ गई हैं. FIR में बताया गया है कि 5 जनवरी को शिकायतकर्ता बी प्राक को उनके यूके के इंटरनेशनल मोबाइल नंबर पर कॉल आई थी. इसमें पैसों की मांग की गई.

बी प्राक ने दर्ज करवाई FIR

इस कॉल में आरोपी ने सिंगर बी प्राक को जान से मारने या गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी दी और कहा कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो परिवार को उनके नुकसान पहुंचाया जाएगा. आरोपी ने अपशब्दों का इस्तेमाल किया और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी भी सिंगर को दी. इस तरह की धमकियां कई बार (कम से कम 10 कॉल) दी गईं, जिससे शिकायतकर्ता बी प्राक डर गए और मानसिक रूप से परेशान होने लगे.

शिकायतकर्ता का कहना है कि यह भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 308(4) और 351(3) यानी जबरन वसूली और गंभीर आपराधिक धमकी के तहत अपराध है. आरोपी ने मौत/गंभीर चोट पहुंचाने, संपत्ति नष्ट करने या ऐसे गंभीर मामलों में फंसाने की धमकी दी, जिनमें आजीवन कारावास या 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान है. शिकायतकर्ता बी प्राक को अपनी जान और संपत्ति का खतरा है. उन्होंने FIR दर्ज कर जांच की मांग की है.

बिश्नोई गैंग से है आरोपी का कनेक्शन?

उन्होंने मोहाली पुलिस ने FIR दर्ज की है. यह FIR 6 जनवरी 2026 को मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को दी गई औपचारिक लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है. यह शिकायत बॉलीवुड सिंगर बी प्राक के करीबी दोस्त और साथी को निशाना बनाकर दी गई कथित फिरौती और जान से मारने की धमकी से जुड़ी है. आरोप है कि यह धमकी अरजू बिश्नोई द्वारा दी गई थी, जो विदेश से संचालित लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कथित सहयोगी बताया जा रहा है.

शिकायतकर्ता ने बताया है कि दिलनूर बाबलू, मोहाली की वैन राज सोसाइटी, सेक्टर 99 का निवासी है. उसने खुद को एक पंजाबी गायक बताया है. रिकॉर्डेड ऑडियो मैसेज में आरोपी की तरफ से कहा गया था कि एक हफ्ते के अंदर पैसे दो, नहीं तो 'मिट्टी में मिला देंगे'. और यह भी चेतावनी दी गई कि इस कॉल को फर्जी न समझा जाए.

