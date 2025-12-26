बाहर चाय की दुकान अंदर नशे का सामान...,पटना में पकड़े गए लाखों के ड्रग्स, परिवार के 6 लोग गिरफ्तार

बिहार की राजधानी पटना में पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार का बड़ा खुलासा करते हुए चाय की दुकान की आड़ में चल रहे ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है. मनेर थाना क्षेत्र के हॉस्पिटल मोड़ के पास स्थित एक चाय दुकान से पुलिस ने करीब 6 लाख रुपये के मादक पदार्थ और 12 लाख रुपये से अधिक नकद बरामद किए हैं. इस कार्रवाई में एक ही परिवार के छह सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है.

पटना एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि मनेर इलाके में एक चाय दुकान की आड़ में ड्रग्स की बिक्री की जा रही है. सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने भेष बदलकर दुकान पर पहुंचकर मादक पदार्थों की खरीदारी की पुष्टि की. इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुकान और उससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की.

छापेमारी के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में स्मैक और चरस बरामद किया, जिसकी बाजार कीमत लगभग 6 लाख रुपये आंकी गई है. इसके अलावा मौके से करीब 12 लाख रुपये नकद, एक देसी कट्टा, तीन जिंदा कारतूस, कई मोबाइल फोन और सोने के आभूषण भी जब्त किए गए हैं.

पुलिस ने इस मामले में एक ही परिवार के कुल छह सदस्यों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में शुभम और पीयूष को इस ड्रग्स नेटवर्क का मुख्य सरगना बताया जा रहा है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह गिरोह लंबे समय से चाय दुकान की आड़ में नशे का कारोबार चला रहा था, ताकि किसी को शक न हो.

एसएसपी के अनुसार, बरामद मादक पदार्थों का नेटवर्क सिर्फ पटना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार नेपाल सहित कई अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए हैं. पुलिस अब इस रैकेट के अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन की गहराई से जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है. साथ ही, उस घर की महिलाओं से भी पूछताछ जारी है, ताकि पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा सके.

