फिर फिसली CM नीतीश की जुबान, 'बुद्ध सम्यक दर्शन' को कहा 'वृद्ध सम्यक दर्शन'

वैशाली में समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जुबान एक बार फिर फिसल गई. मंच से संबोधन में उन्होंने बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय को दो बार ‘वृद्ध सम्यक दर्शन’ कह दिया. हैरानी की बात यह रही कि मंच पर मौजूद किसी मंत्री या अधिकारी ने उन्हें नहीं टोका. यह वही स्थल है जिसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री ने किया था.

नीतीश कुमार की जुबान फिसली (Photo: FB/CMBiharNitishKumar)
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं. समृद्धि यात्रा के दौरान अपने संबोधन में मुख्यमंत्री के बोल लड़खड़ा गए और उन्होंने वैशाली में स्थित चर्चित पर्यटन स्थल ‘बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय’ को दो बार ‘वृद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय’ कह दिया. यह चूक मंच से सार्वजनिक रूप से हुई, लेकिन हैरानी की बात यह रही कि मौजूद किसी भी मंत्री, विधायक या अधिकारी ने इसे तुरंत ठीक कराने की कोशिश नहीं की.

वैशाली में कार्यक्रम के दौरान फिसली जुबान

यह घटना वैशाली जिले के महुआ और जंदाहा प्रखंड स्थित बटेश्वर नाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनसभा के दौरान हुई. दोपहर बाद मुख्यमंत्री समृद्धि यात्रा के तहत यहां पहुंचे थे. इसी कार्यक्रम में उन्होंने वैशाली वासियों को 15,194.31 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 128 विकास योजनाओं की सौगात देने की घोषणा भी की.

बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय वैशाली की पहचान बन चुका है. यह वही स्थल है, जिसका उद्घाटन चुनाव से पहले खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था. आज इस संग्रहालय को न केवल देशभर में, बल्कि विदेशों में भी पहचान मिल चुकी है और यहां बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक पहुंचते हैं. 

बटेश्वर नाथ मंदिर का सीएम ने किया दौरा

कार्यक्रम स्थल बटेश्वर नाथ मंदिर के समीप विशाल क्षेत्र में हाईटेक पंडाल बनाया गया था, जहां मुख्यमंत्री को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे. इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और मंच पर मुख्यमंत्री के साथ दोनों उपमुख्यमंत्री, कई मंत्री, विधायक और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. हाल के दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई सार्वजनिक व्यवहार और बयान सुर्खियों में रहे हैं. विपक्ष लगातार उनके स्वास्थ्य और संवाद शैली को लेकर सवाल उठाता रहा है.

---- समाप्त ----
इनपुट - विकास कुमार
