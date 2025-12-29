बिहार पहुंचे BJP के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन, 3 दिनों के दौरे को लेकर बढ़ी राजनीतिक हलचल

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन सोमवार को तीन दिवसीय दौरे पर अपने गृह नगर पटना पहुंचे. पटना पहुंचने पर एयरपोर्ट पर पार्टी विधायकों और नेताओं ने उनका स्वागत किया. इस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे दौरे को लेकर सवाल किए, तो उन्होंने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और मुस्कराते हुए बिना कोई बयान दिए आगे बढ़ गए.

और पढ़ें

तीन दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे नितिन नवीन

हालांकि, भाजपा की ओर से जारी आधिकारिक बयान में बताया गया है कि नितिन नबीन मंगलवार को कई 'स्थानीय कार्यक्रमों' में हिस्सा लेंगे और पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा करेंगे. माना जा रहा है कि उनका यह दौरा संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक रणनीति पर विचार-विमर्श के लिहाज से अहम है.

बुधवार को नितिन नबीन अपने पिता और वरिष्ठ भाजपा नेता नवीन चंद्र सिन्हा की पुण्यतिथि के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे. नवीन चंद्र सिन्हा का वर्ष 2006 में निधन हो गया था. उनके निधन के बाद पटना सेंट्रल विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में नितिन नबीन ने जीत दर्ज कर अपने राजनीतिक जीवन की सफल शुरुआत की थी. यह सीट अब परिसीमन के बाद समाप्त हो चुकी है.

Advertisement

पिता नवीन चंद्र सिन्हा की पुण्यतिथि में होंगे शामिल

45 साल के नितिन नबीन का पार्टी के शीर्ष पद पर हाल ही में चयन सभी को चौंकाने वाला माना जा रहा है. करीब एक महीने पहले उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था, जिसके बाद उन्होंने बिहार सरकार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था.

राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी तेज है कि नितिन नबीन का यह पटना दौरा केवल पारिवारिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसके जरिए वो राज्य संगठन को स्पष्ट संदेश देने और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भरने का प्रयास करेंगे.

---- समाप्त ----