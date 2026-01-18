50 हजार की सुपारी, सास की हत्या और बहू की साजिश... बुजुर्ग के मर्डर का पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा

बिहार के नवादा जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बहू ने अपनी ही सास की हत्या की साजिश रचकर उसे अंजाम दिलवा दिया. नगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर मोहल्ले में हुई बुजुर्ग महिला की चाकू गोदकर हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस सनसनीखेज हत्याकांड में साजिशकर्ता बहू और तीन सुपारी किलरों को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस के मुताबिक, हत्या की यह वारदात घर में घुसकर की गई थी. आरोपियों ने बुजुर्ग महिला और उसकी बेटी पर चाकू से हमला किया था, जिसमें बुजुर्ग की मौत हो गई, जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई थी. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी.

घर में घुसकर मां-बेटी पर किया था जानलेवा हमला

दरअसल, यह घटना 22 नवंबर 2025 की देर शाम की है. नगर थाना क्षेत्र के राजेंद्र नगर मोहल्ले की रहने वाली सावित्री देवी और उनकी बेटी प्रांजलि पासवान पर तीन नकाबपोश अपराधियों ने घर में घुसकर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. हमले में सावित्री देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं, जबकि उनकी बेटी प्रांजलि भी बुरी तरह जख्मी हो गई.

इलाज के दौरान सावित्री देवी की मौत हो गई, जबकि प्रांजलि पासवान की जान बच गई. घटना की सूचना मिलते ही सदर डीएसपी हुलास कुमार, नगर थाना पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए. मृतका के बेटे बबलू पासवान ने अज्ञात अपराधियों के खिलाफ नगर थाना में आवेदन दिया था.

दो महीने बाद खुला राज, बहू निकली साजिशकर्ता

पुलिस ने नगर थाना कांड संख्या 1211/25 दर्ज कर मामले की जांच शुरू की और एक विशेष टीम का गठन किया. तकनीकी और वैज्ञानिक जांच के जरिए पुलिस ने करीब दो महीने बाद इस हत्याकांड का सफल उद्भेदन किया. मुख्यालय डीएसपी निशु मलिक ने बताया कि जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए.

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि वादी बबलू पासवान की पत्नी सोनी कुमारी उर्फ निक्की कुमारी ही इस हत्या की साजिशकर्ता थी. उसने अपने बहन के बेटे लक्की राजकुमार (जो गया जी का रहने वाला है) को 50 हजार रुपये में अपनी सास सावित्री देवी की हत्या की सुपारी दी थी.

गया जी से आए सुपारी किलर, घर में घुसकर की हत्या

पुलिस के अनुसार, सुपारी मिलने के बाद लक्की राज अपने दो साथियों के साथ 22 नवंबर की देर शाम गया जी से नवादा पहुंचा. तीनों आरोपियों ने बबलू पासवान के घर में घुसकर चाकू से हमला कर वारदात को अंजाम दिया और इसके बाद वापस गया जी लौट गया.

पूछताछ में साजिशकर्ता बहू सोनी उर्फ निक्की कुमारी ने बताया कि उसकी सास घर और जमीन बेचना चाहती थी. इसके अलावा पति से हर महीने आधा वेतन लेती थी और अन्य कारणों से वह सास से तंग आ चुकी थी. इसी वजह से उसने हत्या की खौफनाक साजिश रची.

चार आरोपी गिरफ्तार, पुलिस कर रही आगे की कार्रवाई

पुलिस ने इस मामले में साजिशकर्ता बहू सोनी उर्फ निक्की कुमारी समेत तीन सुपारी किलरों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार सुपारी किलरों में गया जी जिले के गुरुआ थाना क्षेत्र के गुनेरी मोहल्ले का निवासी लक्की राज उर्फ बबलू, बांके बाजार थाना क्षेत्र के जोंघी मोहल्ले का नीरज कुमार और सन्नी कुमार शामिल हैं.

फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है. इस घटना ने एक बार फिर रिश्तों की मर्यादा और पारिवारिक कलह के खतरनाक अंजाम को उजागर कर दिया है.

रिपोर्ट-सुमित भगत