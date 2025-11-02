scorecardresearch
 

Feedback

'बिहार के लोग चारा घोटाले वालों को भलीभांति पहचानते हैं...', नवादा की रैली में गरजे PM मोदी

नवादा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मगध की ऐतिहासिक शान को फिर से लौटाने की बात कही. उन्होंने छोटे किसानों, विकास, सुशासन और छठ पूजा के सम्मान को केंद्र में रखकर आरजेडी और कांग्रेस पर तीखे प्रहार किए. प्रधानमंत्री बोले, 'जंगलराज नहीं, विकसित बिहार चाहिए.'

Advertisement
X
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि मगध को फिर से ज्ञान और गौरव की धरती बनाना है (Photo: PTI)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि मगध को फिर से ज्ञान और गौरव की धरती बनाना है (Photo: PTI)

PM Narendra Modi rally in Nawada: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नवादा में विशाल जनसभा को संबोधित किया. अपने भाषण में उन्होंने मगध की ऐतिहासिक धरोहर को याद करते हुए कहा, 'मगध, प्राचीन भारत की शान है. अब हमें मगध और बिहार को फिर से वही गौरव लौटाना है.'

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'आज़ादी के बाद की सरकारों ने छोटे किसानों को कभी प्राथमिकता नहीं दी. छोटे किसानों के लिए बैंक के दरवाजे तक बंद थे. लेकिन ये मोदी है, जिसे कोई नहीं पूछता था, मोदी उन्हीं को पूजता है.'

प्रधानमंत्री ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत बिहार के किसानों को अब तक करीब 30,000 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं. अब बिहार की एनडीए सरकार केंद्र के 6,000 रुपये के अलावा 3,000 रुपये अतिरिक्त देगी. 

सम्बंधित ख़बरें

PM Modi.
'कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर RJD ने CM पद चोरी किया', महागठबंधन पर PM का अटैक 
Modi in Nawada
नवादा की रैली में बोले PM मोदी- चारा घोटाले वाले सोचते हैं कि बिहार वालों को चरा जाएंगे 
cm nitish kumar, pm narendra modi
पटना रोड शो में आज PM मोदी के साथ नहीं दिखेंगे नीतीश कुमार, अलग चुनावी कार्यक्रमों में रहेंगे व्यस्त 
Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 2 नवंबर, रविवार की अहम खबरें 
Destruction of inhumane forces is essential, PM Modis message from Raipur.
छत्तीसगढ़ के 25 साल: रायपुर में गरजे PM मोदी, 'राम से राष्ट्र' का दिया मंत्र 

बिहार को बनाना है वैश्विक ज्ञान और विज्ञान का केंद्र

बिहार चुनाव की विस्तृत कवरेज के लिए यहां क्लिक करें

बिहार विधानसभा की हर सीट का हर पहलू, हर विवरण यहां पढ़ें

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मगध और बिहार ज्ञान की भूमि रहे हैं. यह धरती आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञों की रही है. हमें इस क्षेत्र को फिर से वैश्विक ज्ञान और विज्ञान का केंद्र बनाना है.

उन्होंने कहा कि विकसित बिहार, विकसित भारत की दिशा में यह चुनाव एक निर्णायक मोड़ है.

Advertisement

बिहार वालों का सामान्य ज्ञान और अंकगणित बेमिसाल

प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता की समझ और राजनीतिक चेतना की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार की जनता का अंकगणित भी मजबूत है और सामान्य ज्ञान में भी कोई मुकाबला नहीं. चारा घोटाले वाले सोचते हैं कि बिहार वालों को चरा लेंगे, लेकिन जनता इनकी रग-रग पहचानती है.

कांग्रेस और आरजेडी - दो भ्रष्ट परिवारों की पार्टियां

प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला बोलते हुए कहा, 'कांग्रेस हो या आरजेडी, ये सिर्फ़ दो परिवारों की पार्टियां हैं. एक देश का सबसे भ्रष्ट परिवार और दूसरा बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार.'

यह भी पढ़ें: 'कांग्रेस की कनपटी पर कट्टा रखकर आरजेडी ने CM पद चोरी किया', महागठबंधन पर PM मोदी का बड़ा अटैक

उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'जंगलराज के युवराज को लगता है कि कांग्रेस के युवराज की यात्रा ने उन्हें ही पैदल कर दिया है. अब ये दोनों दल एक-दूसरे के बाल नोचने में लगे हैं.'

जंगलराज के दाग को मिटाना है

प्रधानमंत्री ने कहा कि आरजेडी के जंगलराज में बिहार में 37,000 अपहरणों की घटनाएं हुई थीं. नीतीश कुमार ने बहुत मेहनत से बिहार को उस दौर से बाहर निकाला. अब यह जनता की जिम्मेदारी है कि जंगलराज को फिर लौटने न दे. 

Advertisement

उन्होंने कहा कि बिहार को रंगदारी के रंग और माओवादी आतंक के लाल रंग से बचाना है.

छठ पूजा का अपमान करने वालों को जनता जवाब देगी

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां छठ पूजा जैसी लोक आस्था का भी अपमान करती हैं. छठी मैया की पूजा को ड्रामा कहने वाले बिहार की भावनाओं से खेल रहे हैं. उन्हें सूर्य देव की शक्ति का अंदाज़ा नहीं है.

उन्होंने बताया कि नवादा जिले में ही बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट (फ्लोटिंग सोलर प्लांट) तैयार हुआ है. हम सूर्य देव की ऊर्जा से बिहार को रोशन कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement