'बिहार के लोग चारा घोटाले वालों को भलीभांति पहचानते हैं...', नवादा की रैली में गरजे PM मोदी

PM Narendra Modi rally in Nawada: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को नवादा में विशाल जनसभा को संबोधित किया. अपने भाषण में उन्होंने मगध की ऐतिहासिक धरोहर को याद करते हुए कहा, 'मगध, प्राचीन भारत की शान है. अब हमें मगध और बिहार को फिर से वही गौरव लौटाना है.'
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 'आज़ादी के बाद की सरकारों ने छोटे किसानों को कभी प्राथमिकता नहीं दी. छोटे किसानों के लिए बैंक के दरवाजे तक बंद थे. लेकिन ये मोदी है, जिसे कोई नहीं पूछता था, मोदी उन्हीं को पूजता है.'
प्रधानमंत्री ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत बिहार के किसानों को अब तक करीब 30,000 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं. अब बिहार की एनडीए सरकार केंद्र के 6,000 रुपये के अलावा 3,000 रुपये अतिरिक्त देगी.
बिहार को बनाना है वैश्विक ज्ञान और विज्ञान का केंद्र
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मगध और बिहार ज्ञान की भूमि रहे हैं. यह धरती आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञों की रही है. हमें इस क्षेत्र को फिर से वैश्विक ज्ञान और विज्ञान का केंद्र बनाना है.
उन्होंने कहा कि विकसित बिहार, विकसित भारत की दिशा में यह चुनाव एक निर्णायक मोड़ है.
बिहार वालों का सामान्य ज्ञान और अंकगणित बेमिसाल
प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता की समझ और राजनीतिक चेतना की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार की जनता का अंकगणित भी मजबूत है और सामान्य ज्ञान में भी कोई मुकाबला नहीं. चारा घोटाले वाले सोचते हैं कि बिहार वालों को चरा लेंगे, लेकिन जनता इनकी रग-रग पहचानती है.
कांग्रेस और आरजेडी - दो भ्रष्ट परिवारों की पार्टियां
प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला बोलते हुए कहा, 'कांग्रेस हो या आरजेडी, ये सिर्फ़ दो परिवारों की पार्टियां हैं. एक देश का सबसे भ्रष्ट परिवार और दूसरा बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार.'
उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'जंगलराज के युवराज को लगता है कि कांग्रेस के युवराज की यात्रा ने उन्हें ही पैदल कर दिया है. अब ये दोनों दल एक-दूसरे के बाल नोचने में लगे हैं.'
जंगलराज के दाग को मिटाना है
प्रधानमंत्री ने कहा कि आरजेडी के जंगलराज में बिहार में 37,000 अपहरणों की घटनाएं हुई थीं. नीतीश कुमार ने बहुत मेहनत से बिहार को उस दौर से बाहर निकाला. अब यह जनता की जिम्मेदारी है कि जंगलराज को फिर लौटने न दे.
उन्होंने कहा कि बिहार को रंगदारी के रंग और माओवादी आतंक के लाल रंग से बचाना है.
छठ पूजा का अपमान करने वालों को जनता जवाब देगी
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां छठ पूजा जैसी लोक आस्था का भी अपमान करती हैं. छठी मैया की पूजा को ड्रामा कहने वाले बिहार की भावनाओं से खेल रहे हैं. उन्हें सूर्य देव की शक्ति का अंदाज़ा नहीं है.
उन्होंने बताया कि नवादा जिले में ही बिहार का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट (फ्लोटिंग सोलर प्लांट) तैयार हुआ है. हम सूर्य देव की ऊर्जा से बिहार को रोशन कर रहे हैं.